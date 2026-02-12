Histórico: Donald Trump elogia liderazgo de Delcy Rodríguez y anuncia inversión de 100 mil millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración ofrecida esta mañana desde el Jardín de las Rosas, el presidente Donald Trump elogió la consolidación del acuerdo energético con Venezuela, subrayando que la visita del secretario Chris Wright a Caracas es el inicio de una era de "prosperidad sin precedentes" para ambos países.

Trump destacó que la alianza estratégica permitirá a Estados Unidos asegurar el suministro de crudo mientras se impulsa una inversión masiva de 100.000 millones de dólares por parte de las petroleras estadounidenses.

El poder del Bloque Energético

Trump puso énfasis en la fuerza geopolítica que representa esta nueva etapa de cooperación. Según el mandatario, la suma de las capacidades de ambos países redefine el mercado global:

Dominio del mercado: "Nosotros y ellos, en conjunto, tenemos el 68% del petróleo mundial", afirmó Trump, resaltando que la estabilidad en Venezuela es vital para mantener a Estados Unidos como una potencia económica fuerte.

Resultados inmediatos: El presidente reveló que, bajo el nuevo esquema de control compartido de ingresos, ya se han movilizado o están en ruta más de 50 millones de barriles de petróleo venezolano hacia refinerías en el Golfo de México.

Reparto de beneficios: Trump reiteró que el modelo de negocio busca que las "Big Oil" (las grandes petroleras) reconstruyan el sector rápidamente para elevar la producción por millones de barriles, compartiendo las ganancias entre las empresas y el bienestar de los ciudadanos venezolanos.

Respaldo a Delcy Rodríguez

En un tono notablemente pragmático, Trump defendió su relación con el gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien calificó de demostrar un "liderazgo muy fuerte" para destrabar la economía del país tras la captura de la anterior administración el pasado 3 de enero.

"Nuestras gigantes compañías petroleras gastarán al menos 100 mil millones de su propio dinero. No necesitan dinero del gobierno, necesitan protección del gobierno, y eso es lo que les estamos dando", sentenció el mandatario estadounidense.

Un hemisferio libre

Para la Casa Blanca, este acuerdo no es solo comercial, sino una herramienta para desplazar la influencia de potencias externas como China. Trump insistió en que su administración no permitirá que la seguridad del hemisferio se vea amenazada y que el éxito de este plan energético es el golpe definitivo para "liberar la economía de Venezuela".

