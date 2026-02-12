Clausuran reconocido supermercado en el este de Caracas: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El enorme supermercado y restaurante "Qué Papaya", ubicado en la Avenida Principal de Los Ruices, ha cerrado sus puertas.

Lo que inició como una propuesta innovadora de servicio ininterrumpido las 24 horas, llegó a su fin de manera abrupta, dejando a los residentes de la zona con una de las infraestructuras más modernas del sector totalmente inoperativa.

Según reportes difundidos en redes sociales por creadores de contenido dedicados al pulso de la ciudad, el cese de operaciones se formalizó en noviembre de 2025, ya que fue última publicación.

El establecimiento destacaba por su gran tamaño y por ofrecer una experiencia de compra que incluía áreas de comida lista para consumir en cualquier momento del día.

Sin embargo, la fachada hoy solo muestra santamarías abajo y accesos restringidos.

Diversos usuarios en plataformas digitales han comentado que la empresa enfrentaba serias dificultades administrativas.

Señalan que "Qué Papaya" acumulaba problemas de pago con sus proveedores de víveres y servicios básicos, lo que habría provocado un desabastecimiento progresivo en los meses previos al cierre final.

Este desequilibrio financiero impidió mantener el modelo de negocio de alto volumen que la estructura requería para ser sostenible.

La desaparición de este supermercado afecta la dinámica de Los Ruices y zonas aledañas como La California y Los Cortijos.

La propuesta de un local 24 horas era un pilar para el movimiento nocturno de la avenida.

Actualmente, no existe información oficial sobre si una nueva cadena comercial adquirirá la infraestructura o si el edificio permanecerá baldío.

