Delcy Rodríguez confirma invitación de Trump para Washington: detalles de sus últimas declaraciones

En una entrevista exclusiva con la cadena NBC News desde Caracas, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez confirmó un acercamiento con la administración de Donald Trump.

La mandataria, quien aseguró estar cumpliendo con un trabajo "muy, muy duro" al frente del país, reveló que ya contempla una visita oficial a Washington tras haber mantenido conversaciones directas con el presidente estadounidense.

La cooperación fue validada por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien se encuentra en Caracas supervisando los nuevos acuerdos sobre las reservas de petróleo.

"Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, expresó Rodríguez.

Legitimidad y defensa de su entorno

Al ser consultada sobre su posición personal y la de su entorno, la mandataria fue tajante al declarar: “Les puedo asegurar que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Les digo esto como abogado: lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, marcando una línea clara de lealtad.

Cooperación energética y "confianza verificada"

La relación entre Caracas y Washington se transformó en una alianza económica bajo la premisa de "confiar pero verificar". El secretario Wright calificó el inicio de esta etapa como “fulgurante”, destacando que Rodríguez ha sido una pieza clave para abrir el mercado energético venezolano a los intereses estadounidenses.

Wright aseguró que la mandataria “ha proporcionado información y ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas”.

¿Qué dijo sobre Machado?

A pesar de los gestos de Machado hacia Washington, la presidenta interina cuestionó su seguridad y su rol político, señalando que si decide volver al país “tendrá que responder ante Venezuela” por sus acciones pasadas.

Rodríguez minimizó la preocupación internacional sobre la integridad de la activista afirmando que “en cuanto a su vida, no entendemos por qué hay tanto revuelo”, a la vez que le mencionó que “pidió una intervención militar, sanciones y celebró las acciones de principios de enero”.

