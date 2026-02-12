Atención

Rusia suspende sus vuelos a este país por este motivo

Aunque no se trata de una cancelación definitiva, la suspensión genera preocupación en el sector turístico, que depende en buena parte del mercado ruso.

Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 09:06 am
Las autoridades aeronáuticas rusas confirmaron que las operaciones regulares quedarán en pausa hasta nuevo aviso, mientras se estabiliza el suministro energético en territorio cubano.

Y es que, la decisión de Moscú de frenar sus conexiones aéreas con Cuba responde a una situación extraordinaria vinculada a la escasez de combustible para aviación en la isla

Dicha medida impacta directamente a las aerolíneas que cubren la ruta Moscú-La Habana y otros destinos turísticos del Caribe, así lo informó el medio Latinus. 

Aerolíneas afectadas

Entre las compañías que ajustaron su programación destacan:

Rossiya, perteneciente al grupo Aeroflot.

Nordwind Airlines, con fuerte presencia en rutas vacacionales.

Ambas empresas priorizarán vuelos exclusivos de retorno para trasladar a los viajeros que permanecen en la isla

Una vez completada la repatriación, las operaciones comerciales quedarán detenidas temporalmente.

Turistas varados en la isla

De acuerdo con reportes oficiales, cerca de 4.000 ciudadanos rusos se encontraban en Cuba al momento del anuncio. Las autoridades aseguraron que el regreso se realizará de manera organizada y conforme a los itinerarios establecidos.

El Gobierno cubano alertó recientemente a las aerolíneas internacionales sobre la falta de combustible para aviones. La situación se vincula al endurecimiento de restricciones en el suministro petrolero, lo que ha reducido la disponibilidad de recursos energéticos en el país.

Mientras se desarrollan estas gestiones, la reanudación de los vuelos dependerá de la normalización del suministro de combustible en la isla. Hasta entonces, la conexión aérea entre ambos países permanecerá limitada a operaciones de repatriación.

Jueves 12 de Febrero - 2026
