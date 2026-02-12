Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, transmitió este miércoles su programa Con el Mazo Dando, el cual cumple 12 años al aire.

Explicó que el programa "ha servido para desmontar las mentiras de ellos, inventan una mentira y sobre eso se lanzan, después no recogen nada porque son unos inmorales, desinforman y no les importa nada, con tal de generar caos", dijo.

Cabello también se refirió a los rumores que circularon tras suspender la semana pasada su programa: "Esta semana me mataron como diez veces".

Por tal motivo, considera que la contribución del espacio televisivo, "ha sido desmontar las mentoras de la oposición, y también para que se conozcan entre ellos".

"Aquí hace 20 años nadie se atrevía a hablar mal de Leopoldo López, pero ahora con los patriotas cooperantes quedaron con evidencia", apuntó.

