Ruptura total: los Phillies apartan a Nick Castellanos y retiran su imagen del complejo

La etapa de Nick Castellanos con los Phillies de Filadelfia ha llegado a un final abrupto y amargo. En un movimiento que confirma la fractura interna, la organización ha retirado la fotografía del jugador de los pasillos del BayCare Ballpark, su instalación de Spring Training. El espacio que ocupaba su imagen, ubicado entre las fotos de Trea Turner y Alec Bohm, amaneció vacío este miércoles, simbolizando que el veterano ya no forma parte de los planes del club.

La directiva ha sido drástica al ordenarle a Castellanos que no se presente al complejo deportivo esta semana. Aunque técnicamente sigue en el roster, la intención es resolver su situación en las próximas 48 horas, ya sea mediante un traspaso o su liberación definitiva. Este desenlace es consecuencia directa de un enfrentamiento ocurrido la temporada pasada con el mánager Rob Thomson, quien lo envió al banquillo tras una discusión por ser sustituido defensivamente en un encuentro.

El presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, ya había insinuado al término de la campaña anterior que buscaría un "cambio de aires" para el jardinero. Los Phillies han priorizado este invierno la continuidad de figuras como Kyle Schwarber y JT Realmuto, pero han decidido que el costo de mantener a Castellanos en el clubhouse supera su valor en el campo, especialmente tras un año de bajo rendimiento y conflictos públicos.

A sus casi 34 años, el valor de mercado de Castellanos se encuentra en su punto más bajo. Viene de firmar su peor temporada estadística, promediando apenas .250 con 17 cuadrangulares y un OPS 12% por debajo del promedio de la liga. Además, sus métricas defensivas lo situaron como uno de los peores jardineros de las Grandes Ligas, registrando -11 carreras salvadas a la defensiva, lo que dificultará que los Phillies encuentren un socio comercial dispuesto a asumir su contrato.

Si no se logra un intercambio en los próximos dos días, el club optará por dejarlo en libertad, asumiendo el impacto económico para limpiar el ambiente de cara a la nueva temporada. Castellanos podría encontrar un nuevo hogar una vez que sea agente libre, pero es poco probable que recupere el rol de titular diario que tanto defendió en Filadelfia. Los Phillies parecen decididos a pasar página y centrarse en su núcleo veterano para buscar una nueva carrera profunda en los playoffs.

