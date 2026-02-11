Lyft para adolescentes: ponen estas condiciones para traslados de menores en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de transporte Lyft habilitó oficialmente su servicio para menores de edad en la ciudad de Miami. Esta herramienta permite que jóvenes de entre 13 y 17 años soliciten vehículos desde sus propias cuentas, siempre que estén vinculadas al perfil de un representante legal. El sistema busca ofrecer una alternativa de movilidad para actividades escolares o recreativas sin la presencia física de los padres.

Control y monitoreo remoto

El funcionamiento de esta opción exige que el adulto responsable configure la cuenta del menor. Una vez activo, el sistema activa automáticamente funciones de seguridad como el seguimiento del trayecto por GPS en tiempo real y la grabación de audio durante el viaje a través del teléfono. Asimismo, se implementó el uso de un código PIN que el pasajero debe entregar al conductor para asegurar que aborda el vehículo correcto.

Filtros para conductores

No todos los choferes de la aplicación pueden recibir estos viajes. La compañía informó que solo aquellos con altas calificaciones y verificaciones de antecedentes actualizadas son elegibles. Por normativa de la plataforma, los adolescentes tienen prohibido viajar en el asiento del copiloto y, en caso de ir acompañados por amigos, estos también deben cumplir con el rango de edad permitido.

Sobre el lanzamiento de esta función en distintas ciudades, los directivos de la empresa han defendido los protocolos de verificación:

"Hemos diseñado este servicio con capas de seguridad adicionales para ofrecer tranquilidad a los padres, incluyendo solo a los conductores con mejor reputación en nuestra plataforma", afirmó Jordan Glassberg, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas de Lyft.

Por su parte, la respuesta de las autoridades locales ante este tipo de servicios se mantiene en la vigilancia de los reportes. Detective Luis Sierra, portavoz del Departamento de Policía de Miami-Dade, comentó en declaraciones previas sobre seguridad en aplicaciones:

"Siempre instamos a los padres a que hablen con sus hijos sobre las medidas de seguridad básicas, como verificar la matrícula y el nombre del conductor antes de entrar a cualquier vehículo de transporte compartido".

