Calor extremo y sequía en el Sur de California: pronóstico crítico para abril y mayo de 2026

Aunque el calendario marca apenas febrero, el panorama para los próximos meses en el sur de California, Estados Unidos (EEUU), ya está definido por una tendencia preocupante, descubre cuál es el pronóstico del clima.

Los expertos prevén un calor inusual y una escasez de lluvia que pondrán a prueba la resiliencia de la región.

Según los informes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA hasta la fecha, la transición del fenómeno de La Niña hacia una fase neutra dejará un impacto residual de sequedad extrema en el suroeste de EEUU.

Se pronostica que abril y mayo de 2026 registrarán temperaturas muy por encima del promedio, especialmente en las zonas alejadas de la costa.

Pronóstico: ¿Qué esperar para abril y mayo?

El invierno de 2025-2026 ha sido caprichoso, climáticamente hablando.

A pesar de que los embalses de California se encuentran en niveles aceptables (un 120% del promedio histórico), la falta de nieve en las montañas es alarmante.

Sin esa "reserva congelada", la primavera llegará con suelos más secos que se calientan con rapidez.

Abril: se espera que sea el mes de la ruptura térmica. Mientras la costa mantiene brisas frescas, las comunidades del interior verán termómetros superando los 85°F (29°C) con frecuencia.

la sequedad se intensificará. La probabilidad de lluvia para el sur del estado se sitúa entre un 40% y 50% por debajo de lo normal, lo que prácticamente descarta tormentas primaverales significativas.

Zonas críticas: ¿Dónde se sentirá más el fenómeno?

El impacto no será igual para todos, la geografía del sur de California creará dos realidades climáticas distintas:

Zonas de Alerta Máxima (Inland Empire y Desiertos): ciudades como Riverside, San Bernardino, Palm Springs e Indio enfrentarán el calor más agresivo.

En estas áreas, el efecto de "isla de calor" será más acentuado, afectando especialmente a quienes trabajan al aire libre.

Zonas de Alivio (Costa): localidades como Santa Mónica, Long Beach y San Diego disfrutarán del "clásico" clima templado, aunque los expertos advierten que la capa marina (el famoso June Gloom) podría disiparse más rápido de lo habitual debido al aire seco del desierto.

Consecuencias: del campo a la ciudad

Riesgo de incendios: la vegetación que creció con las lluvias ligeras de enero se secará rápidamente en abril, convirtiéndose en combustible para incendios forestales tempranos. Salud pública: se prevé un aumento en los casos de agotamiento por calor y problemas respiratorios debido al estancamiento del aire y el polen (una "superfloración" temprana es probable, pero breve). Economía doméstica: la escasez de nieve obligará a las agencias de agua a mantener o endurecer las restricciones de riego, lo que podría reflejarse en las facturas de servicios públicos.

Recomendaciones para la comunidad

Para nuestra comunidad de residentes y trabajadores, la preparación es la clave para evitar tragedias y multas:

Protección laboral: si trabajas en construcción o agricultura, recuerda que en California la ley exige que los empleadores proporcionen agua fresca, sombra y descansos cuando la temperatura supera los 80°F.

No pongas en riesgo tu salud por miedo a tu estatus; la seguridad laboral es un derecho.

Eficiencia en el hogar: revisa tus sistemas de aire acondicionado ahora, ten en cuenta que en mayo, los técnicos estarán saturados y los precios subirán.

Si no tienes AC, identifica los Centros de Enfriamiento (Cooling Centers) en tu biblioteca local o centros comunitarios.

Cuidado del agua: evita regar jardines entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. El agua se evapora antes de llegar a las raíces y podrías enfrentar multas locales.

evita regar jardines entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. El agua se evapora antes de llegar a las raíces y podrías enfrentar multas locales. Salud Familiar: mantén a los niños y adultos mayores hidratados. Usa ropa de colores claros y materiales transpirables como el algodón.

