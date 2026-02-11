¿Quiénes son los criminales más buscados en California?: perfiles, delitos y recompensas

Suscríbete a nuestros canales

La seguridad en California sigue siendo una prioridad absoluta para las autoridades locales y federales. Actualmente, agencias como el FBI, el Departamento de Justicia de California y los Departamentos de Policía de Los Ángeles (LAPD) y San Francisco (SFPD) mantienen alertas activas sobre individuos considerados "armados y peligrosos".

En este reporte informativo, detallamos los perfiles de los fugitivos con mayores recompensas y los delitos que mantienen en vilo a ciudades con gran presencia hispana como Los Ángeles, San Diego y Sacramento.

Los 3 fugitivos más destacados: perfil y recompensas

Para hoy, febrero de 2026, estos son los nombres que encabezan las listas de mayor prioridad debido a la gravedad de sus delitos y el impacto en la comunidad.

1. Nemesio Oseguera-Cervantes (Alias: "El Mencho")

Aunque es un líder de cartel con operaciones globales, su presencia y redes de distribución en California lo mantienen como el objetivo número uno de la DEA y las autoridades estatales.

Delitos: conspiración para distribuir sustancias controladas (Fentanilo y Metanfetamina), asesinato y liderazgo de una organización criminal.

2. Johnson Valentino (Prisionero Fugitivo)

Actualizado recientemente por el SFPD y los US Marshals, Valentino representa una amenaza directa tras escapar de custodia.

Perfil: hombre de 47 años, 5'08" de estatura, calvo.

+ Actualmente, los US Marshals (Servicio de Alguaciles de EEUU) no han hecho pública una cifra exacta y fija para Valentino en sus boletines generales de febrero de 2026.

Sin embargo, para fugitivos de este perfil (prisioneros escapados considerados "armados y peligrosos"), los US Marshals suelen ofrecer recompensas que comienzan en los $2.500 dólares y pueden ascender según la peligrosidad y el tiempo que lleven en libertad.

3. Kaylynn Rochelle Byers (Actualización Sacramento)

Buscada activamente por las autoridades del Valle de Sacramento según el reporte de Crime Stoppers de febrero de 2026.

Perfil: mujer de 26 años, ojos color avellana, cabello rubio.

mujer de 26 años, ojos color avellana, cabello rubio. Delitos: robo a gran escala (Grand Theft) y posesión de sustancias controladas.

robo a gran escala (Grand Theft) y posesión de sustancias controladas. Recompensa: Elegible para pago en efectivo de aproximadamente $1.000 a través de programas de denuncia anónima.

Más fugitivos activos en California (Febrero 2026)

Además de los objetivos de alto perfil, las autoridades locales buscan a los siguientes individuos por delitos que afectan la convivencia en barrios latinos de California:

Nombre del Fugitivo Delitos Principales Ubicación de Interés Alexandra Nedelica Órdenes de arresto por robo Sacramento Jose Guadalupe Lopez Nunez Asesinato / Crímenes Violentos Los Ángeles / Valle Central Maico Encarnacion Lopez Asesinatos violentos Sur de California Adrianna Melendez Crímenes violentos adicionales Sacramento Derrick Devon Thornton Robo minorista (Retail Theft) San Francisco / California Norte Julio Cesar Guevara-Mejia Búsqueda de información / Crímenes violentos Los Ángeles

El "Caso Ryan Wedding": Una captura clave en 2026

Es importante destacar que, a inicios de este año, la oficina del FBI en Los Ángeles confirmó la captura de Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados anteriormente.

Su detención representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operaban entre Canadá y California, lo que demuestra la efectividad de la colaboración ciudadana en los últimos meses.

¿Cómo reportar a un criminal de forma segura en California?

Si usted tiene información sobre alguno de estos individuos, las autoridades recomiendan no intentar detenerlos por cuenta propia.

Puede realizar denuncias anónimas a través de:

Sacramento Valley Crime Stoppers: 1-800-AA-CRIME.

1-800-AA-CRIME. FBI Los Angeles/San Francisco: eeportes en línea en tips.fbi.gov.

eeportes en línea en tips.fbi.gov. App P3 TIPS: disponible para reportar de forma 100% anónima desde su celular.

