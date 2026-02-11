¿Quiénes son los criminales más buscados en California?: perfiles, delitos y recompensas

La seguridad en California sigue siendo una prioridad absoluta para las autoridades locales y federales. Actualmente, agencias como el FBI, el Departamento de Justicia de California y los Departamentos de Policía de Los Ángeles (LAPD) y San Francisco (SFPD) mantienen alertas activas sobre individuos considerados "armados y peligrosos".
En este reporte informativo, detallamos los perfiles de los fugitivos con mayores recompensas y los delitos que mantienen en vilo a ciudades con gran presencia hispana como Los Ángeles, San Diego y Sacramento.
Los 3 fugitivos más destacados: perfil y recompensas
Para hoy, febrero de 2026, estos son los nombres que encabezan las listas de mayor prioridad debido a la gravedad de sus delitos y el impacto en la comunidad.
1. Nemesio Oseguera-Cervantes (Alias: "El Mencho")
Aunque es un líder de cartel con operaciones globales, su presencia y redes de distribución en California lo mantienen como el objetivo número uno de la DEA y las autoridades estatales.
- Delitos: conspiración para distribuir sustancias controladas (Fentanilo y Metanfetamina), asesinato y liderazgo de una organización criminal.
- Zona de influencia: los Ángeles y San Diego (principales nodos de entrada).
- Recompensa: hasta $15 millones de dólares.
2. Johnson Valentino (Prisionero Fugitivo)
Actualizado recientemente por el SFPD y los US Marshals, Valentino representa una amenaza directa tras escapar de custodia.
- Perfil: hombre de 47 años, 5'08" de estatura, calvo.
- Delitos: fuga de prisión, antecedentes por delitos violentos. Se le considera armado y extremadamente peligroso.
- Zona de búsqueda: área de la Bahía y Norte de California.
+ Actualmente, los US Marshals (Servicio de Alguaciles de EEUU) no han hecho pública una cifra exacta y fija para Valentino en sus boletines generales de febrero de 2026.
Sin embargo, para fugitivos de este perfil (prisioneros escapados considerados "armados y peligrosos"), los US Marshals suelen ofrecer recompensas que comienzan en los $2.500 dólares y pueden ascender según la peligrosidad y el tiempo que lleven en libertad.
3. Kaylynn Rochelle Byers (Actualización Sacramento)
Buscada activamente por las autoridades del Valle de Sacramento según el reporte de Crime Stoppers de febrero de 2026.
- Perfil: mujer de 26 años, ojos color avellana, cabello rubio.
- Delitos: robo a gran escala (Grand Theft) y posesión de sustancias controladas.
- Recompensa: Elegible para pago en efectivo de aproximadamente $1.000 a través de programas de denuncia anónima.
Más fugitivos activos en California (Febrero 2026)
Además de los objetivos de alto perfil, las autoridades locales buscan a los siguientes individuos por delitos que afectan la convivencia en barrios latinos de California:
|
Nombre del Fugitivo
|
Delitos Principales
|
Ubicación de Interés
|
Alexandra Nedelica
|
Órdenes de arresto por robo
|
Sacramento
|
Jose Guadalupe Lopez Nunez
|
Asesinato / Crímenes Violentos
|
Los Ángeles / Valle Central
|
Maico Encarnacion Lopez
|
Asesinatos violentos
|
Sur de California
|
Adrianna Melendez
|
Crímenes violentos adicionales
|
Sacramento
|
Derrick Devon Thornton
|
Robo minorista (Retail Theft)
|
San Francisco / California Norte
|
Julio Cesar Guevara-Mejia
|
Búsqueda de información / Crímenes violentos
|
Los Ángeles
El "Caso Ryan Wedding": Una captura clave en 2026
Es importante destacar que, a inicios de este año, la oficina del FBI en Los Ángeles confirmó la captura de Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados anteriormente.
Su detención representa un golpe significativo a las redes de narcotráfico que operaban entre Canadá y California, lo que demuestra la efectividad de la colaboración ciudadana en los últimos meses.
¿Cómo reportar a un criminal de forma segura en California?
Si usted tiene información sobre alguno de estos individuos, las autoridades recomiendan no intentar detenerlos por cuenta propia.
Puede realizar denuncias anónimas a través de:
- Sacramento Valley Crime Stoppers: 1-800-AA-CRIME.
- FBI Los Angeles/San Francisco: eeportes en línea en tips.fbi.gov.
- App P3 TIPS: disponible para reportar de forma 100% anónima desde su celular.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube