¡Recularon! FAA reanuda vuelos desde El Paso tras cierre temporal: esto dijeron

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA) puso fin a la incertidumbre al levantar la restricción de emergencia que mantenía cerrado el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso.

La medida, que originalmente se proyectaba por un periodo de diez días, fue revocada de manera sorpresiva tras determinarse que no existen riesgos vigentes para las operaciones aéreas en la zona fronteriza.

A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, la agencia federal aseguró que "no existe amenaza para la aviación comercial" y confirmó que todos los vuelos, incluyendo comerciales, de carga y privados, pueden reanudar su actividad con normalidad de forma inmediata.

Las autoridades habían activado inicialmente este protocolo bajo la categoría de "razones especiales de seguridad", lo que generó una ola de cancelaciones y preocupación entre los viajeros desde la noche del martes.

El Paso coordina con las aerolíneas

Tras el anuncio, la terminal de El Paso ha comenzado a coordinar con las aerolíneas para reprogramar los itinerarios afectados y estabilizar el flujo de pasajeros en la región.

Se recomienda a los usuarios que mantengan contacto directo con sus proveedores de servicios para verificar el estado actualizado de sus vuelos, ya que la reactivación total del tráfico aéreo podría tomar algunas horas en normalizarse tras el levantamiento del NOTAM de seguridad.

La medida, que en un principio afectaba a una zona estratégica en la frontera con México, desató el caos para miles de viajeros y empresas de logística que dependen de esta terminal.

Estaba previsto que el cierre del espacio aéreo se extendiera hasta el 20 de febrero, pero finalmente la FAA revocó la medida.

El misterio de las "Razones Especiales de Seguridad"

Aunque la agencia federal emitió el aviso bajo la categoría de "seguridad especial", no había especificado si se trataba de una amenaza directa, un operativo de seguridad nacional en la frontera o un problema técnico crítico en el espacio aéreo.

La ciudad de El Paso había confirmado que las aerolíneas ya habían sido notificadas, sin embargo, la incertidumbre reinó entre los pasajeros que se quedaron varados de la noche a la mañana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube