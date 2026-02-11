Presidente de Colombia denuncia nuevo intento de asesinato y complot: así logró esquivar el atentado

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un nuevo plan para asesinarlo, lo que lo obligó a cambiar de emergencia la ruta de su helicóptero durante un viaje.

Según explicó el mandatario en una transmisión en vivo, su equipo de seguridad recibió alertas sobre posibles disparos contra la aeronave, forzando a la tripulación a desviarse hacia mar abierto durante cuatro horas hasta aterrizar en un lugar no previsto.

Petro, quien viajaba acompañado de sus hijos, aseguró que estas amenazas provienen de redes armadas vinculadas al narcotráfico que buscan desestabilizar su gobierno.

Detalles del incidente aéreo

El presidente Petro relató que el intento de ataque ocurrió la noche del lunes, cuando se dirigía a Montería. El mandatario afirmó que no pudo aterrizar porque las luces de la pista no fueron encendidas y que, al día siguiente, el riesgo de disparos contra el helicóptero aumentó.

"Llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué", señaló tras describir la maniobra de escape sobre el mar. Petro también mencionó una supuesta trama interna que involucra a un general retirado de la policía, a quien acusó de tener planes para contaminar su vehículo con sustancias psicoactivas y sabotear sus relaciones internacionales.

El caso de la senadora Aida Quilcué

En medio de esta tensa jornada, también se reportó el presunto secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué en el departamento del Cauca. La camioneta en la que se movilizaba la líder del movimiento MAIS fue hallada abandonada en una zona rural, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la fuerza pública y la guardia indígena.

Horas después, el Ministerio de Defensa confirmó que la congresista y sus escoltas fueron localizados con vida, aunque no se han detallado las circunstancias exactas de su retención o desaparición temporal.

Quilcué es una reconocida defensora de derechos humanos que denunció más de 100 amenazas de muerte en el pasado y cuyo esposo fue asesinado por soldados en el año 2008.

Antecedentes de inseguridad

No es la primera vez que Gustavo Petro denuncia planes para atentar contra su integridad desde que asumió el poder en 2022.

El mandatario sostiene que existe una conspiración constante por parte de grupos ilegales y sectores opuestos a su gestión. Por su parte, el Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la fuerza pública mantiene el control en la zona donde fue hallada la senadora Quilcué para garantizar su traslado seguro, mientras se investigan los responsables de este incidente en el suroeste del país.

