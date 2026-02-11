Conviasa reprograma vuelos a Cuba y Nicaragua: estos son los nuevos itinerarios

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estatal Conviasa emitió un comunicado reportó la suspensión de sus operaciones en la ruta Caracas – La Habana – Managua.

La medida, que afecta los vuelos programados entre el 10 y el 19 de febrero, responde a una situación en los aeropuertos cubanos y un cambio repentino en las leyes migratorias nicaragüenses.

Miércoles 11 de febrero

Vuelos 3452 Caracas - La Habana 15:00

3493 La Habana - Caracas 18:00

Jueves 12 de febrero

Vuelos 3496 Caracas - La Habana 15:45

3497 La Habana - Caracas 19:45

Miércoles 18 de febrero

Vuelos 3492 Caracas - La Habana 7:00

3493 La Habana - Caracas 11:00

Jueves 19 de febrero

Vuelos 3496 Caracas - La Habana 7:00

3497 La Habana - Caracas 11:00

Jueves 19 de febrero

Vuelos 3510 Caracas - Managua 17:00

3511 Managua - Caracas 20:00

