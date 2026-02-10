Conflicto laboral en Nueva York: enfermeras logran pacto histórico para frenar la huelga

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Nueva York enfrenta el desenlace del paro laboral de enfermería más extenso en su historia reciente. Tras casi un mes de protestas, las negociaciones entre los sindicatos y las administraciones hospitalarias arrojan los primeros resultados positivos.

Este movimiento busca dignificar la labor del sector salud y asegurar condiciones óptimas en la atención de miles de neoyorquinos. La movilización constante en las calles presionó a los mediadores para presentar propuestas que satisfagan las demandas básicas del gremio.

La preocupación por la escasez de personal y la seguridad en los centros de salud motivó esta lucha sin precedentes. Los equipos de enfermería mantuvieron sus exigencias a pesar de las dificultades logísticas y la contratación de personal temporal externo.

Las autoridades y el sindicato alcanzan un acuerdo tentativo para poner fin a la huelga que beneficia a más de 10.500 profesionales. El sindicato NYSNA (Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York), confirmó que este pacto incluye a los sistemas Montefiore y Mount Sinai.

¿Qué beneficios garantiza el acuerdo tentativo para poner fin a la huelga?

El documento establece un incremento salarial del 12% distribuido durante los próximos tres años para compensar la inflación actual. Además, las enfermeras mantienen sus beneficios de salud y pensión, pilares fundamentales de sus demandas iniciales ante la patronal.

El pacto también introduce mejores estándares en la relación numérica entre personal y pacientes para evitar la sobrecarga laboral. "Una de las prioridades de nuestro contrato es contratar más enfermeras", declaró una delegada sindical a la cadena Telemundo.

Las medidas contra la violencia en el entorno hospitalario también forman parte integral de este nuevo compromiso contractual. Estas protecciones buscan reducir los incidentes que afectan diariamente la integridad física de quienes cuidan a la población civil.

¿Cuál es la situación en el New York Presbyterian?

A pesar del avance en otros centros, las negociaciones en el hospital New York Presbyterian continúan sin una resolución definitiva todavía. Aunque los mediadores presentaron una propuesta el domingo, los más de 4.000 enfermeros de este sistema mantienen sus reservas.

La gerencia del hospital asegura que aceptó los términos propuestos, pero el personal insiste en que las vacantes ofertadas no bastan. "Solo nos iban a dar una enfermera adicional y eso no es suficiente", puntualizó una de las manifestantes sobre el terreno.

Este desacuerdo mantiene la incertidumbre en una de las instituciones médicas más grandes e importantes de la Gran Manzana. Los representantes de los trabajadores exigen garantías reales sobre el cuidado principal y necesario que cada paciente requiere en las unidades.

¿Cuándo regresará el personal para poner fin a la huelga?

El proceso de ratificación del contrato en los hospitales Montefiore y Mount Sinai ya comenzó y concluirá durante la jornada de mañana. El sindicato estima que, si los miembros aprueban el texto, el regreso a los puestos de trabajo ocurrirá el 14 de febrero.

La fecha de retorno coincide con el Día de San Valentín, un momento simbólico para restablecer la normalidad en la red sanitaria. Miles de enfermeras esperan con ansias el fin de este conflicto que desgastó la operatividad de los servicios de emergencia.

Mientras las votaciones avanzan, la ciudad respira con alivio ante la posibilidad de reabrir todas las áreas de atención especializada. El éxito de este acuerdo tentativo para poner fin a la huelga marcará un hito para los futuros contratos del sector público.

