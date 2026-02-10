Cantv reinaugura su Centro de Atención Integral en Caracas: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), reinauguró el recientemente su Centro de Atención Integral, ubicado en la avenida Libertador de Caracas, un espacio moderno para recibir a más de 250 usuarios diariamente.

En este centro, especialistas ofrecen asesoría presencial para diversos trámites en un horario comprendido entre las 8:00 am a las 3:30 pm.

Con este centro, Cantv apuesta por una atención más eficiente y cercana, adaptada a las necesidades de sus usuarios, fortaleciendo el contacto directo y la experiencia presencial en uno de sus principales puntos de servicio en Caracas.

Se estima que este centro de atención integral reciba diariamente más 250 usuarios, optimizando el relacionamiento presencial con quienes utilizan los servicios de la empresa.

Adicionalmente, la Empresa activó un nuevo Centro de Contacto para atender a los sectores público, privado o comerciales, y de hogares; mediante el número 0800-AbaUltra (22285872).

Ambas iniciativas buscan optimizar la respuesta y fortalecer la conectividad de los suscriptores.

Primera inauguración del Centro de Atención Integral (CAI)

La Cantv inauguró el Centro de Atención Integral (CAI), en la avenida Santa Mónica en Los Chaguaramos en Caracas el 18 de julio de 2022.

El objetivo era brindar nuevas alternativas a los usuarios para la gestión y autogestión de solicitudes y requerimientos en materia de servicios de telecomunicaciones.

