Guía práctica: conozca cuáles dispositivos están conectados a tu wifi Cantv

La posibilidad de que personas no autorizadas utilicen la conexión a internet del hogar es una preocupación frecuente entre los usuarios de Cantv.

Esta situación se vuelve más común en viviendas donde varias personas comparten el servicio o en zonas residenciales con redes cercanas. Por ello, detectar accesos indebidos resulta clave para evitar fallas de conexión y pérdida de velocidad.

Acceso inicial desde el computador

Para iniciar el proceso, es necesario utilizar un computador que esté conectado a la red wifi Cantv. Desde allí, el usuario debe abrir la ventana de ejecución del sistema presionando las teclas "Windows + R", lo que permite acceder a herramientas básicas de configuración.

Una vez abierta esta ventana, se debe escribir el comando correspondiente, en este caso sería “cmd” para ingresar a la consola del sistema.

Obtención de la dirección del router

Dentro de la consola de comandos, el usuario debe ejecutar la instrucción que muestra los datos de la red, “ipconfig”. En el resultado, es importante localizar la opción “Puerta de enlace predeterminada”, ya que ese número que aparece allí identifica la dirección del router.

Este dato debe copiarse y pegarse en el navegador web, lo que permitirá ingresar directamente a la interfaz de configuración del equipo de red utilizado con Cantv.

Ingreso al panel de configuración

Al acceder a la dirección del router, el sistema solicitará credenciales de acceso. En muchos casos, los equipos vienen configurados con datos predeterminados, como "admin" tanto para el usuario como para la contraseña, aunque esto puede variar según el modelo del dispositivo.

Una vez dentro del panel, el usuario podrá navegar por las distintas secciones disponibles para administrar la red y revisar los parámetros de conexión.

Verificación y bloqueo de dispositivos

En el menú del router, la opción “Wireless” y luego “Wireless Statistics” muestra el listado de dispositivos conectados a la red wifi Cantv. Allí se puede observar cuántos equipos están activos y reconocer aquellos que no pertenecen al hogar.

Desde este apartado es posible aplicar medidas como bloquear o eliminar accesos sospechosos.

