Opciones para pagar tu Alba Ultra Cantv desde casa: conoce la lista de bancos habilitados

Los usuarios del servicio de internet de fibra óptica de Cantv ya cuentan con mayores facilidades para mantener su cuenta al día.

La empresa estatal habilitó diversas opciones para que los clientes de Aba Ultra realicen sus pagos de forma rápida y segura desde la comodidad de su hogar, utilizando la plataforma de su banco de confianza.

Esta iniciativa busca simplificar el proceso de facturación y asegurar que los suscriptores disfruten de una conexión continua.

Bancos disponibles para el pago

Si eres usuario de Aba Ultra, puedes cancelar tu factura mensual a través de la banca en línea de las siguientes instituciones:

Banco de Venezuela

Banesco

Provincial

Mercantil

Banco Nacional de Crédito

Bancrecer

Banco Digital de los Trabajadores

Bancamiga

Bancaribe

Fondo Común

Banplus

100% Banco

Sofitasa

Venezolano de Crédito

Pasos para recuperar tu usuario y contraseña

En caso de que no puedas ingresar al sistema para revisar tu factura por haber olvidado tus datos de acceso, debes seguir este procedimiento en el portal web de la compañía:

Ingresa a la página oficial: www.cantv.com.ve.

Busca la sección Consulta tu factura y elige la opción Hogares/Pymes.

Haz clic en ¿Olvidó sus datos? y escribe el correo electrónico que usaste al registrarte.

Si también olvidaste el correo o las preguntas de seguridad, selecciona la opción Haga clic aquí para rellenar tus datos y recuperar el acceso.

Contesta las preguntas de seguridad y selecciona recibir tu usuario y una clave temporal por correo electrónico.

Revisa tu bandeja de entrada, utiliza esos datos para entrar al sistema de Cantv y cambia la clave por una nueva que puedas recordar fácilmente.

