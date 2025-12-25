Eventos para despedir el 2025 en Dallas y Fort Worth: fiestas, conciertos, espectáculos de drones y más

Suscríbete a nuestros canales

Anímese a pasar un cierre de año divertido y diferente si vive en Dallas o Fort Worth, Texas, Estados Unidos (EEUU), asistiendo a las diferentes fiestas y eventos anunciados para recibir el año nuevo.

Para los más fiesteros hay posibilidad de asistir a varias de las actividades y cerrar con broche de oro en la que más le interese.

A continuación, una lista de opciones con horarios y programaciones variadas.

Actividades para recibir el Año Nuevo

10TH reunion tower new year’s celebration

Para celebrar el Año Nuevo, Reunion Tower cobrará vida con un elaborado espectáculo de luces.

Podrá disfrutar de más de 5.000 efectos especiales pirotécnicos lanzados desde la Reunion Tower, un impresionante espectáculo de 259 luces LED y 500 drones.

DETALLES: 31 de diciembre a las 11:59 p.m. en Reunion Tower, 300 Reunion Blvd. E, Dallas. Entrada gratuita.

Los mejores puntos de observación pública son el City Hall Plaza y las áreas abiertas del Downtown. Nota: No hay acceso directo al césped de la torre.

Celebración de Año Nuevo en la Tupps Brewery

Visita McKinney y disfruta de la celebración de Año Nuevo en la TUPPS Brewery.

El evento es gratuito y se pueden comprar comida y bebidas.

La banda local The Flannel Pajamas se presentará y habrá fuegos artificiales.

Además, más temprano, habrá una cuenta regresiva a las 14:00 h para toda la familia.

La cita es el 31 de diciembre de 4:00 p.m. a 1:00 a.m. en TUPPS Brewery, 402 E. Louisiana St., McKinney. Entrada gratuita.

Grandscape 2026 New Year’s Eve Bash

Este evento gratuito termina antes de medianoche, puede disfrutar de las actuaciones del DJ Shaun y la Orquesta de Jordan Kahn.

También habrá obsequios de Año Nuevo, una barra de pestañas y purpurina, pintacaras, tatuajes con aerógrafo y purpurina, y sesiones de fotos.

La invitación es para el 31 de diciembre, de 6:00 a 11:00 p.m. en el escenario y jardín Grandscape Corona, 5752 Grandscape Blvd., The Colony.

También es de entrada gratuita.

NYE en HARVEST HALL

La quinta celebración de Año Nuevo en Harvest Hall contará con karaoke, DJ Positive y una cabina animada.

Todos los restaurantes estarán abiertos, así que podrá disfrutar de algo de comer durante la celebración.

El 31 de diciembre de 5:00 p.m. a 12:30 a.m. en Harvest Hall, 815 South Main St., Grapevine.

Entrada gratuita.

Forney 2026 New Year’s Ball Drop celebration:

Vea la caída de la bola en el centro de Forney y disfrute de la celebración nocturna.

Habrá food trucks, música en vivo y bebidas.

La cita es el 31 de diciembre de 8 p.m. a pasada la medianoche en el centro de Forney.

Entrada gratuita.

Fort Worth Museum Of Science And History Noon Year’s Eve

Explore esta actividad divertida para niños durante el último día del año.

Los menores pueden tomar fotos, hacer arte y manualidades, además de participar en actividades especiales de Año Nuevo. Todo culmina cuando los asistentes se reúnen en el atrio para una gigante lluvia de confeti a mediodía.

El 31 de diciembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Fort Worth Museum of Science and History, 1600 Gendy St., Fort Worth. El evento está incluido con la entrada al museo.

Otras opciones y fiestas gratuitas

Texas Live! (Arlington): aunque algunos sectores son de pago, el acceso general al complejo suele permitir disfrutar del ambiente festivo. Este año destaca el DJ Diesel (Shaquille O'Neal) en un evento post-Cotton Bowl.

aunque algunos sectores son de pago, el acceso general al complejo suele permitir disfrutar del ambiente festivo. Este año destaca el DJ Diesel (Shaquille O'Neal) en un evento post-Cotton Bowl. Klyde Warren Park (Dallas): es un lugar ideal para familias que buscan un espacio abierto para ver los fuegos artificiales de la Reunion Tower de forma gratuita.

es un lugar ideal para familias que buscan un espacio abierto para ver los fuegos artificiales de la Reunion Tower de forma gratuita. Ruins (Deep Ellum): realizarán una RNB Basement Party con entrada gratuita (bajo registro previo en plataformas como Eventbrite).

