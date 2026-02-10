Adelanta tu reloj: Estados Unidos cambia su horario y esto es lo que debes hacer

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Estados Unidos se preparan para ajustar sus relojes este domingo 8 de marzo de 2026, cuando el inicio del horario de verano obligue a adelantar las agujas una hora a partir de las 2:00 a. m.

Esta medida, implementada de forma estandarizada desde 2007, busca optimizar el uso de la luz natural y reducir el consumo de energía eléctrica durante ocho meses del año según detalla Univisión.

Aunque la mayoría del país adopta esta transición, regiones como Hawái, la mayor parte de Arizona y territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes mantienen su horario fijo, evitando la alteración de su ciclo habitual por razones geográficas y climáticas.

Recomendaciones

Adaptarse a este ajuste resulta importante para mitigar efectos secundarios como la fatiga o la falta de concentración en las actividades cotidianas.

Especialistas sugieren modificar los hábitos de sueño gradualmente durante los días previos, adelantando la hora de acostarse unos 15 minutos cada noche para sincronizar el reloj biológico.

Además, se recomienda aprovechar la exposición a la luz solar matutina para estabilizar el ritmo circadiano y evitar el consumo excesivo de cafeína por la tarde.

Mantener una rutina de alimentación constante y revisar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que no se actualizan automáticamente garantiza una transición sin contratiempos hacia la nueva jornada.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube