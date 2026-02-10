No laves tu auto: las nuevas restricciones de agua que ya afectan al sur de Florida en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La principal fuente de agua potable para millones de personas en Florida está en mínimo. Las autoridades activaron una señal de alerta roja: el Acuífero Biscayne se está vaciando peligrosamente debido a una sequía prolongada y a un consumo desmedido por parte de los residentes.

Aunque todavía no hay multas obligatorias, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida (SFWMD) advirtió que el sistema está al límite y que las restricciones estrictas podrían entrar en vigor en cualquier momento si las condiciones no mejoran.

Condados bajo alerta: no es solo Miami

La crisis no se limita a las costas de Miami-Dade. La advertencia de escasez se ha extendido a los siguientes condados, afectando a gran parte de la región sur del estado:

Miami-Dade

Monroe (Los Cayos)

Collier y Lee (Costa del Golfo)

Glades y Highlands

El plan de ahorro: lo que debes dejar de hacer hoy

Para evitar cortes de suministro o prohibiciones legales, las autoridades urgen a los ciudadanos a adoptar estas medidas de "sentido común" de inmediato:

Cero riego de césped: Se pide omitir por completo el riego programado, ya que es la actividad que más desperdicia agua en los hogares. Adiós al lavado de botes y autos: Pospón la limpieza de vehículos y el llenado de piscinas hasta que se levante la alerta. Cargas completas: Utiliza el lavavajillas y la lavadora únicamente cuando estén al máximo de su capacidad. Cambio de horarios: Evita el consumo intensivo temprano en la mañana y por la noche, que son las horas donde las plantas de tratamiento sufren mayor presión.

Reembolsos de hasta $200: gana dinero ahorrando

El Condado de Miami-Dade quiere incentivar el ahorro con dinero en efectivo. Si decides actualizar tu hogar para que sea más eficiente, puedes solicitar reembolsos de hasta $200 por la compra de:

Inodoros de bajo consumo.

Grifos de alta eficiencia.

Cabezales de ducha inteligentes.

Además de los $200, estos cambios reducen directamente tu factura mensual de agua, un alivio necesario en tiempos de inflación.

