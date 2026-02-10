Atención

Manuel Alejandro Tique vuelve a la libertad tras 17 meses de prisión en Venezuela: detalles

Su liberación se da en medio de las excarcelaciones que se han estado anunciando desde hace semanas.

Por Jessica Molero
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 12:05 pm
Manuel Alejandro Tique
El trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique recuperó su libertad tras 17 meses de detención en Venezuela, informó el Consejo Danés para los Refugiados, organización para la que laboraba. 

Tique fue entregado en la frontera de Cúcuta y trasladado a Bogotá, donde se reencontró con su familia y será sometido a exámenes médicos, según lo informado por el medio AlbertoNews.

Recordemos que el activista, de 33 años, había sido arrestado en septiembre de 2024 en Apure mientras participaba en una misión humanitaria.

Familiares y organizaciones de derechos humanos han destacado la importancia de este hecho y continúan exigiendo la liberación de otros detenidos por razones políticas.

"Nos alegra compartir esta noticia. Después de 17 meses de detención en Venezuela, Alejandro, un trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados, está en su país, Colombia"

 

