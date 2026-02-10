El café puede blindar tu salud: conoce cuántas tazas se recomienda beber al día

Suscríbete a nuestros canales

La ciencia médica continúa explorando cómo pequeños hábitos en nuestra alimentación pueden transformarse en escudos protectores para el organismo a largo plazo.

Entre todas las sustancias analizadas, una de las bebidas más consumidas en el mundo ha vuelto a situarse en el centro de la investigación debido a sus prometedores efectos en el sistema nervioso.

Mantener una mente ágil y prevenir el desgaste de las funciones cognitivas es hoy una prioridad global, y la clave podría estar en la taza que acompaña nuestros desayunos cada mañana, siempre que se integre en un estilo de vida equilibrado.

Foto: Freepik

Impacto del café en la prevención de la demencia

Recientes hallazgos científicos sugieren que el consumo moderado de café no es solo una costumbre social o una fuente de energía momentánea, sino una herramienta potencial para reducir el riesgo de desarrollar demencia.

Un extenso estudio, que analizó el comportamiento y la salud de miles de personas durante décadas, ha revelado que beber entre dos y tres tazas diarias podría disminuir la probabilidad de sufrir deterioro cognitivo en un porcentaje significativo, que oscila entre el 15 % y el 20 %.

La clave de este beneficio parece residir en la cafeína y otros compuestos neuroprotectores presentes en el grano. Estos elementos ayudan a reducir la inflamación cerebral y a mantener activas las conexiones neuronales. Sin embargo, los expertos subrayan un matiz importante: la protección es más evidente cuando el café se consume solo, sin azúcares añadidos ni complementos procesados que puedan contrarrestar sus efectos positivos.

Además, los investigadores aclaran que este "escudo" es efectivo tanto para quienes tienen antecedentes familiares de enfermedades como el Alzheimer como para quienes no los tienen.

No obstante, la comunidad médica advierte que el café no es una solución mágica por sí sola. Para que estos beneficios se manifiesten de forma real, la ingesta debe formar parte de una rutina "cerebrosaludable" que incluya una dieta equilibrada, ejercicio físico regular y un descanso adecuado.

En definitiva, esa taza de café diaria, disfrutada con moderación, podría ser un gran aliado para que nuestro cerebro envejezca con mayor lentitud y lucidez, ofreciendo una esperanza accesible en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas.

