Entérate cómo incluir el agua de rosas en la rutina de belleza: favorece la piel y el cabello

Por años, el agua de rosas fue un producto muy publicitado en diferentes medos de comunicación, y la razón es que este tónico natural obtenido de la destilación de pétalos de rosa posee propiedades hidratantes, antiinflamatorias. Antioxidantes y equilibrantes del pH.

En la actualidad, quienes lo adoptaron en su rutina de belleza, no paran de compartir los beneficios que aporta a la piel y el cabello; y es que este es un producto que contiene vitaminas B, C y E que favorecen el cuidado del cutis y hasta el pelo.

Sus componentes nutren, hidratan y combaten la oxidación de las superficies donde se aplica.

¿Cómo usar el agua de rosas?

Gracias a la ausencia de alcohol, este producto se convierte en un aliado de la rutina de belleza tanto de hombres como de mujeres.

Su uso puede ser diario y aplicarse en la mañana o en la noche, pues limpia profundamente la piel, combate el acné, arrastra el exceso de grasa, e incluso cierra los poros. La recomendación es que se aplique con un suave masaje después de lavarse el rostro y dejar actuar durante unos minutos antes de seguir con el resto de productos que empleas en el cuidado de la piel. Es decir, lo ideal es que se utilice como un tónico facial.

Pero si lo deseas aplicar en el pelo, se recomienda utilizar como una especie de acondicionador con el objeto de ayudar a combatir el frizz y dejar la melena luminosa. Además, según los expertos, el agua de rosas equilibra la grasa, reduce la caspa y previene la inflamación del cuero cabelludo. También estimula el crecimiento, evita la caída del pelo y lo fortalece.

Sácale provecho

- Aplícalo después de las limpiezas diarias, y hasta luego de la exposición al sol para hidratar la piel.

- Utiliza en la piernas y área del bikini luego de la depilación para evitar la irritación en la zona.

- Cuando sientas que tienes muchas ojeras, sobre todo luego de una mala noche, aplícalo en el rostro para darle una apariencia más fresca.

- Rocíalo después de lavar el cabello como lo harías de manera habitual, esto ayuda incluso a prevenir la resequedad capila. También puedes tener agua de rosas en un envase con atomizador y rociar en pelo de vez en cuando para controlar el frizz.

- “Aplica agua de rosas con hisopos de algodón directamente en el cuero cabelludo. Para reducir la caspa y la picazón, masajee suavemente. Después, lave con champú y enjuague como de costumbre”, refiere Healthline.

