Expertos dermatólogos comparten: consejos para evitar las manchas de la piel y los peligros que provocan a la salud

Generalmente las manchas de la piel son consecuencia del envejecimiento, los cambios hormonales o el uso de medicamentos o cosméticos, pero la causa más común es la exposición prolongada al sol.

En tal sentido, estas manchas o alteraciones en la pigmentación comunes en áreas expuestas como cara y manos, pueden afectar a cualquier persona sin importar su sexo o edad, debido a que han estado expuestas a la radiación ultravioleta sin la debida protección, refiere la Inteligencia Artificial.

Destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estas afecciones cutáneas pueden causar alto impacto social y mental, por lo que recomienda una debida protección solar y una evaluación dermatológica oportuna.

¿Cómo identificar las manchas de la piel?

Según refieren los expertos de MedliPlus éstas son áreas donde el color de la piel es irregular y puede mostrar partes más claras o más oscuras.

Por su parte, el Instituto Médico Ricart indica que las manchas solares son una de las consecuencias más visibles y frecuentes de una exposición prolongada al sol o sin la debida protección. De igual manera, comparte cómo identificar una mancha solar en la piel.

“La piel, al intentar defenderse, produce un exceso de melanina, lo que provoca áreas hiperpigmentadas o desiguales. Una mancha solar puede manifestarse como un área plana de color marrón claro a oscuro, o bien como lesiones pigmentadas en zonas como cara, manos, escote o brazos. En algunos casos, el sol también puede provocar manchas blancas en la piel, como ocurre con la hipomelanosis guttata”.

En otras palabras, esta mancha responde a una alteración pigmentaria que aparece en la piel y generalmente es el resultado de mucho tiempo de exposición a la radiación ultravioleta (UV).

¿Cómo combatirlas?

Aunque no todas las manchas de la piel deben ser motivo de preocupación, no se pierde nada en consultar con un dermatólogo cualquier cambio que se presente en la dermis y así poder actuar lo más pronto posible. Entre las recomendaciones de los expertos en dermatología para cuidar la piel y evitar las manchas causadas por el sol destacan:

- Uso de protector solar diariamente con un FPS alto, especialmente en cara, cuello y manos.

- Reaplicar cada 2 horas, así como después de nadar o sudar.

- Evitar la exposición solar entre las 12:00 y las 16:00 horas.

- Usar ropa protectora, sombreros de ala ancha y gafas de sol.

En la web de Hola comparten que el único truco que funciona contra estas manchas es el uso del protector solar todos los días del año, cada mañana. Esto debe formar parte de la rutina, aunque no te expongas al sol ni salgas de casa.

Después de la limpieza, el sérum, y el contorno, y antes del maquillaje siempre se debe aplicar protección solar SPF 50, sea invierno o verano.

- Optar por tratamientos aclaradores con alto contenidos de vitamina C, ácido glicólico y retinol, los cuales resultan muy efectivos para eliminar las manchas y aclarar la piel, especifican en el blog de Farmatodo.

