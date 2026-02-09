Conoce las ventajas de un plato medio vacío a la hora de comer: afamado oncólogo revela los beneficios para una larga vida

Suscríbete a nuestros canales

En la búsqueda constante por descifrar las claves de una existencia plena y extendida, la ciencia moderna vuelve la mirada hacia los hábitos fundamentales. Lejos de las promesas de suplementos costosos o tecnologías de vanguardia, los expertos coinciden en que la verdadera fuente de la juventud se encuentra en las decisiones cotidianas.

Mantener un equilibrio entre la actividad física y el consumo consciente de alimentos se perfila, hoy más que nunca, como la estrategia más sólida para quienes aspiran a disfrutar de una vejez activa y saludable.

Comer menos para ganar años de vida

El reconocido oncólogo y científico Silvio Garattini, quien a sus 97 años se mantiene como un referente de vitalidad, sostiene que el camino hacia la longevidad no requiere de dietas restrictivas ni regímenes complejos.

Su filosofía, respaldada por décadas de investigación biomédica, se resume en una premisa sencilla pero poderosa: reducir la cantidad de alimentos que ingerimos diariamente. Según el experto, disminuir la ingesta calórica en un 30% puede traducirse en un aumento de hasta el 20% en la esperanza de vida.

Para Garattini, el hábito de levantarse de la mesa con una ligera sensación de hambre es una de las mejores herramientas preventivas contra el envejecimiento celular. No se trata de eliminar grupos alimenticios, sino de apostar por una dieta variada en porciones reducidas.

Esta moderación no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también minimiza la exposición del cuerpo a los contaminantes que, de forma inevitable, están presentes en la cadena alimentaria actual.

Además de la nutrición, el especialista destaca que la prevención es el pilar maestro de la salud pública. En lugar de centrar todos los esfuerzos en curar enfermedades cuando ya han aparecido, Garattini aboga por evitarlas mediante el movimiento.

Su receta personal incluye caminar unos cinco kilómetros diarios a un ritmo constante, asegurando que la actividad física regular es suficiente para fortalecer el sistema cardiovascular sin necesidad de caer en el agotamiento extremo.

En un mundo saturado de información sobre bienestar, este enfoque invita a recuperar el sentido común: moverse más y comer menos. La longevidad, según esta visión, no es un milagro del destino, sino el resultado acumulado de pequeños gestos de disciplina que protegen el organismo a largo plazo.

