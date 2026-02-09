Entérate cómo incluir el aceite de ricino en la rutina de belleza: favorece el cuidado de la piel, el cabello y las cejas

Suscríbete a nuestros canales

Por años, el aceite de ricino se ha utilizado como remedio natural para el cuidado del cabello y la piel, incluso para fortalecer las cejas y pestañas; aunque según refiere la Inteligencia Artificial, su uso cosmético para poblar las cejas ha ganado popularidad más recientemente.

En otras palabras, el uso de este producto es una práctica ancestral de gran valor, gracias a su alto contenido en ácido ricinoleico y vitamina E. En principio, las abuelas lo recomendaban para ayudar al crecimiento capilar, y luego diferentes marcas cosméticas lo incluyeron en sus productos.

¿Para qué sirve el aceite de ricino?

En la actualidad, este aceite vegetal es utilizado en el tratamiento de diversas afecciones de la piel como acné, dermatitis y psoriasis. Pero también, con el objeto de fortalecer el cabello, las uñas, las cejas y las pestañas.

Este producto ayuda a hidratar profundamente la piel seca, reducir el acné, estimular el crecimiento capilar, proteger la piel de infecciones bacterianas, reducir las estrías y cicatrices, endurecer las uñas, nutrir la piel y los labios, y hasta aliviar los dolores articulares. También actúa como un potente laxante natural para el combatir el estreñimiento ocasional.

¿Cómo incluirlo en la rutina de belleza?

Según los expertos, este aceite es un aliado en la rutina de belleza, pues posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas e hidratantes que favorecen el cuidado de la piel, el cabello, las pestañas, las cejas, las uñas o las cutículas.

Por ejemplo, se puede aplicar aceite de ricino en la piel para ayudar a desmaquillar; pero también con suaves y firmes masajes permite eliminar las celulitis, estrías, manchas y cicatrices; además, mejorar la suavidad e hidratación de la piel.

Para disminuir las arrugas, puedes aplicar el aceite de ricino con masajes circulares en la zona de las arrugas y dejar actuar durante toda la noche, incluso, se puede mezclar con otro aceite antiedad, como el aceite de jojoba.

Si deseas aplicarlo en el cabello, lo ideal es que sea una vez a la semana, en horas de la noche para dejarlo actuar. Es importante señalar, que no debe mezclarse con otros productos porque tendrá un efecto contrario.

También se puede aplicar unas gotas en las cejas y pestañas para fortalecerlas y hacerlas crecer.

Por último, se puede colocar sobre las uñas para acelerar el crecimiento y hasta suavizar las cutículas.

