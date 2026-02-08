Prepara arepas sin harina: solo necesitas estos tres populares ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

¿Es posible preparar arepas sin harina? La respuesta es un sí rotundo, pues existen algunos ingredientes que sirven de sustituto, por ejemplo, la avena.

Este tipo de preparación es más saludable, porque no lleva aditivos ni colorantes, por lo que son ideales para toda la familia, incluyendo a quienes son intolerantes al gluten.

Si estás pensando en ello, debes tener presente que muchos son los ingredientes que puedes usar, el ñame, es uno de ellos. Este tubérculo que la mayoría de las personas solo lo consume en las sopas, resulta rico en micronutrientes de calidad que favorecen la salud del organismo. Aprovéchalo y realiza arepas de ñame, te compartimos una receta que servirá de guía para su elaboración.

Lo mejor de todo es que se puede realizar en cualquier época del año, porque no es un tubérculo de temporada, y, además, la puedes rellenar con la proteína que más te guste.

¿Qué necesitas para hacer arepas sin harina?

Ingredientes

- Ñame grande (1/2)

- Avena en hojuelas (1 taza)

- Semillas de chía o cualquier otra semilla (1 cucharada)

- Sal y alguna especie de tu preferencia, usar paprika y levadura nutricional (cantidad necesaria)

Preparación

1. Lavar, pelar y rallar el ñame.

2. Unir todos los ingredientes en un bol.

3. Amasar y formar las arepas del tamaño deseado.

4. Engrasar el budare.

5. Cocinar las arepas a fuego bajo para que se cocinen y doren por ambos lados.

6. Una vez estén listas, rellenar con los ingredientes de tu preferencia.

Freepik

