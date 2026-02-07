Ahorro y aprovechamiento al máximo: aprende a preparar panquecas con la pasta que sobró del almuerzo

Suscríbete a nuestros canales

Una de las variantes de la arepa a la hora de desayunar son las panquecas; esta especie de tortita plana dulce o salada y originalmente elaborada a base de harina, también se puede realizar con otros ingredientes.

Una opción que se ha venido popularizando en las redes sociales consiste en una receta de aprovechamiento, pues se preparan las panquecas con la pasta blanca sobrante de otras comidas. ¿Te interesa saber cómo se preparan? Te compartimos la receta de Noticias Col, una preparación sencilla, rápida y económica que se elabora con los espaguetis que te han quedado de una comida anterior, siempre y cuando no contengan ningún tipo de salsa.

¿Qué necesitas para elaborar panquecas con pasta?

Ingredientes

- Pasta cocida (1 taza)

- Huevos (2)

- Maizena o fécula de maíz (1 cucharada)

- Leche (1 taza)

- Vainilla (1/2 cucharadita)

- Azúcar (2 cucharada)

- Canela en polvo (1 cucharadita)

- Cambur (1)

- Mantequilla (1 cucharada)

- Miel (2 cucharadas)

Preparación

1. Verter en una licuadora la pasta cocida, los huevos, la leche, la maizena, la vainilla en polvo, la canela y licuar bien hasta que quede una mezcla homogénea.

2. Precalentar una sartén antiadherente o una plancha que no pegue y colocar con una servilleta o papel absorbente, un poco de aceite.

6. Al estar caliente a fuego medio bajo, agregar un poco de la mezcla en el centro.

7. Dejar por 3 o 4 minutos o hasta ver arriba unos huequitos, lo que nos indica que ya está listo por el otro lado

8. Voltear y dejar cocinar por un par de minutos y servir.

9. Para darle un sabor extra, cortar en dados pequeños el cambur, cocinar con la mantequilla en una sartén a fuego medio. Al dorar, agregar la miel y mezclar.

10. Colocar el preparado anterior sobre las panquecas de pasta y servir.

