“Está tranquilo en Caracas”: Abogado de Alex Saab niega reportes de captura en Venezuela

Medio de comunicación informó que el exministro fue detenido a las 2:30 de la madrugada de este 4 de febrero

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 06:29 pm
En las últimas horas, diversos medios de comunicación nacionales e internacionales han reportado la presunta captura del empresario y exministro Álex Saab por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), con el fin de una posible extradición a los Estados Unidos.

Sin embargo, Luigi Giuliano, abogado de Saab y de su esposa, Camilla Fabri, calificó estos reportes como “fake news” en declaraciones exclusivas para el diario colombiano El Espectador.

“Está tranquilo en Caracas”, aseguró Giuliano, quien afirmó haber estado con el exministro durante la mañana de este miércoles y tiene previsto reunirse nuevamente con él en horas de la tarde.

 

La versión de la captura 

Una información difundida por Caracol Radio sostiene que Saab fue detenido a las 2:30 de la madrugada de este 4 de febrero, en una operación conjunta entre autoridades venezolanas y el FBI. 

Según estos reportes, en el mismo operativo también habría sido capturado el empresario Raúl Gorrín, vinculado al canal Globovisión.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno venezolano o de las autoridades estadounidenses que confirme o desmienta de manera definitiva los arrestos, manteniendo el tablero político regional en un estado de alta incertidumbre.

