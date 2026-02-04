Venezuela se alista para la Serie de las Américas 2026: calendario de la primera etapa

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol invernal continúa su curso con el debut de Venezuela en la Serie de las Américas 2026. Ante la ausencia de la Serie del Caribe, este nuevo certamen reunirá a los campeones de Argentina, Colombia, Panamá, Cuba, Nicaragua y Curazao, junto al representante anfitrión.

Los Navegantes del Magallanes, tras titularse en la LVBP, asumirán la responsabilidad de defender la casa en una competición que contempla 21 encuentros bajo el formato de "todos contra todos". Los compromisos se dividirán entre el Estadio Monumental de Caracas y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, buscando definir a los cuatro semifinalistas que pelearán por el título el próximo 13 de febrero.

Cronograma de encuentros (5 al 8 de febrero)

La jornada inaugural y los días subsiguientes presentan duelos cruciales para las aspiraciones del conjunto turco y el resto de los invitados internacionales:

Jueves 5 de febrero

Argentina vs. Curazao: 1:30 p.m. (Caracas).

Nicaragua vs. Colombia: 4:30 p.m. (La Guaira).

Panamá vs. Venezuela: 7:30 p.m. (Caracas).

Viernes 6 de febrero

Cuba vs. Nicaragua: 1:30 p.m. (Caracas).

Curazao vs. Panamá: 4:30 p.m. (La Guaira).

Argentina vs. Venezuela: 7:30 p.m. (Caracas).

Sábado 7 de febrero

Colombia vs. Curazao: 1:00 p.m. (Caracas).

Argentina vs. Cuba: 6:00 p.m. (Caracas).

Venezuela vs. Nicaragua: 7:00 p.m. (La Guaira).

Domingo 8 de febrero

Colombia vs. Panamá: 1:30 p.m. (Caracas).

Curazao vs. Nicaragua: 4:30 p.m. (La Guaira).

Venezuela vs. Cuba: 7:30 p.m. (Caracas).

Este evento marca un hito para el país al organizar un torneo de esta envergadura con delegaciones que buscan consolidar el nivel del béisbol en toda la región de las Américas.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.