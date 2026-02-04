Béisbol

Venezuela se alista para la Serie de las Américas 2026: calendario de la primera etapa

Los Navegantes del Magallanes representarán al país en el torneo continental que inicia este 5 de febrero.

Por Samuel Poleo
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 06:30 pm

El béisbol invernal continúa su curso con el debut de Venezuela en la Serie de las Américas 2026. Ante la ausencia de la Serie del Caribe, este nuevo certamen reunirá a los campeones de Argentina, Colombia, Panamá, Cuba, Nicaragua y Curazao, junto al representante anfitrión.

Los Navegantes del Magallanes, tras titularse en la LVBP, asumirán la responsabilidad de defender la casa en una competición que contempla 21 encuentros bajo el formato de "todos contra todos". Los compromisos se dividirán entre el Estadio Monumental de Caracas y el Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, buscando definir a los cuatro semifinalistas que pelearán por el título el próximo 13 de febrero.

Cronograma de encuentros (5 al 8 de febrero)

La jornada inaugural y los días subsiguientes presentan duelos cruciales para las aspiraciones del conjunto turco y el resto de los invitados internacionales:

Jueves 5 de febrero

  • Argentina vs. Curazao: 1:30 p.m. (Caracas).

  • Nicaragua vs. Colombia: 4:30 p.m. (La Guaira).

  • Panamá vs. Venezuela: 7:30 p.m. (Caracas).

Viernes 6 de febrero

  • Cuba vs. Nicaragua: 1:30 p.m. (Caracas).

  • Curazao vs. Panamá: 4:30 p.m. (La Guaira).

  • Argentina vs. Venezuela: 7:30 p.m. (Caracas).

Sábado 7 de febrero

  • Colombia vs. Curazao: 1:00 p.m. (Caracas).

  • Argentina vs. Cuba: 6:00 p.m. (Caracas).

  • Venezuela vs. Nicaragua: 7:00 p.m. (La Guaira).

Domingo 8 de febrero

  • Colombia vs. Panamá: 1:30 p.m. (Caracas).

  • Curazao vs. Nicaragua: 4:30 p.m. (La Guaira).

  • Venezuela vs. Cuba: 7:30 p.m. (Caracas).

Este evento marca un hito para el país al organizar un torneo de esta envergadura con delegaciones que buscan consolidar el nivel del béisbol en toda la región de las Américas.

