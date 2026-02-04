Arriba al país un nuevo vuelo con más de 270 venezolanos provenientes de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, arribó al país el vuelo número 107 con 273 connacionales provenientes de Arizona, Estados Unidos (EEUU). Con este operativo.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, en el estado La Guaira, donde el grupo integrado por 232 hombres, 40 mujeres y un adolescente, fue recibido por las autoridades competentes bajo estrictos protocolos de asistencia sanitaria y seguridad, refiere VTV.

Los ciudadanos recibieron una atención médica integral y orientación logística para garantizar un reencuentro seguro con sus familias en sus respectivas regiones.

De acuerdo con testimonios recabados por el equipo de La Noticia de VTV, los repatriados expresaron su deseo de reincorporarse a la vida productiva del país.

El Ejecutivo Nacional reiteró que la Gran Misión Vuelta a la Patria se mantiene como una respuesta de Estado para acoger a los venezolanos que abandonaron el país.

