Sangría Caroreña brilla con nueva pinta

Sangría Caroreña evoluciona. La marca líder de los momentos compartidos estrena etiquetas en su emblemática presentación PET de 1,75 litros, abarcando sus tres sabores: Tinta, Blanca y Rosada.

Este cambio de imagen —el primero en diez años— marca el inicio de una nueva era para la marca. El diseño apuesta por:

Nueva tipografía: Más moderna y legible.

Colores vibrantes: Que resaltan la frescura del producto.

Protagonismo frutal: Reforzando la naturalidad y el sabor que la caracterizan.

"Innovar es parte de nuestra naturaleza. Con esta etiqueta buscamos conectar emocionalmente con el consumidor y destacar en el punto de venta, demostrando que ser líderes implica adaptarse a las tendencias manteniendo nuestra esencia y flow auténtico", afirmó Rafael Aparicio, gerente de Categoría Vinos y Sangrías.

Con este movimiento, Caroreña reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia, evolucionando junto a los consumidores venezolanos pero conservando el sabor de siempre.

¡Dale la bienvenida a la nueva pinta! Sigue los detalles de este lanzamiento y participa en las dinámicas de la marca a través de @carorenave.

