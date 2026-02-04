Machado se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Países Bajos en Washington: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostuvo una reunión estratégica en Washington con el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, David van Weel.

A través de su cuenta de X, el ministro público una fotografía donde se le ve acompañado de Machado.

Previo a su conversación con el diplomático neerlandés, la dirigente se reunió con el presidente Donald Trump, a quien entregó simbólicamente su medalla del Nobel, y con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El interés de Europa en la situación venezolana

Durante la reunión, David van Weel expresó a través de sus redes sociales que el diálogo se centró en analizar los desarrollos más recientes de la situación en Venezuela.

Para los Países Bajos, la estabilidad del país caribeño es un tema de seguridad geopolítica, dada la cercanía de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao con la costa venezolana.

Hacia una "transición real"

Machado fue enfática en sus declaraciones tras salir del Departamento de Estado. Según la opositora, el objetivo de estos encuentros es garantizar una "transición real que implique una reconstrucción institucional".

El papel de Estados Unidos y la Casa Blanca

El secretario Marco Rubio reiteró que Venezuela es una prioridad para el gobierno actual y que trabajarán de la mano con los líderes democráticos para asegurar que los recursos del país, especialmente el petróleo, sean utilizados para el bienestar de los ciudadanos bajo una estricta supervisión.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube