¿Cuál es el estacionamiento más barato de los centros comerciales?: esto es lo que cuesta aparcar en un mall

Los centros comerciales de Caracas cuentan con una tarifa plana en los estacionamientos para sus clientes. Algunos tienen ofertas si se trata de pocos minutos.

También hay precios por servicios como pernoctar, que va desde las 11:59 pm hasta las 5:00 am.

En la mayoría de recintos cuentan con un sistema digital para el pago conocido como Pago Directo, una aplicación que deben tener los conductores para el momento de pagar su ticket de estacionamiento.

¿Cuál es el estacionamiento de centro comercial más barato?

Uno de los centros comerciales de Caracas con las tarifas más bajas en cuanto al estacionamiento es El Recreo, en Sabana Grande.

Ofrece una tarifa plana de 4 dólares. Su ventaja radica en la flexibilidad ya que permite el pago de solo 2 dólares si la estancia no supera la primera hora y mantiene una tarifa preferencial para motos de también 2 dólares.

Además, cuenta con el servicio de pernocta más económico de los principales centros comerciales, fijado en 6 dólares por noche.

Los precios son similares al estacionamiento del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), donde la tarifa plana también es de 4 dólares y por pernoctar son 6 dólares.

La diferencia es que el costo del estacionamiento para motos es de un dólar.

El Millenium Mall y Centro Comercial Líder también manejan la tarifa plana de 4 dólares. En Líder por los primeros 60 minutos el costo es de 2 dólares.

De esta lista el Sambil Chacao, sería el establecimiento más costoso de la ciudad con una tarifa plana de 6 dólares, independientemente de que sea carro o moto.

El costo por pernoctar es de 18 dólares. Esto se debe consultar de antemano con el cajero.

Cabe destacar que el costo aumenta (y varía) si el conductor pierde el ticket.

Todos los pagos reflejados en dólares se cancelan de acuerdo a la tasa oficial del día del Banco Central de Venezuela.

Cobro por Pago Directo

Pago Directo es una aplicación móvil que digitaliza todo el proceso para evitar las colas en las taquillas.

Al llegar a la barrera, el usuario presiona un botón en la app (vía Bluetooth o código QR) y la barra se levanta automáticamente. Se genera un ticket digital en el teléfono.

El pago se realiza directamente desde la aplicación usando el saldo de una "billetera virtual" que se puede recargar con Pago Móvil, transferencias o tarjetas nacionales e internacionales.

A través de la app los conductores pueden conocer sobre los precios a pagar en cada uno de los estacionamientos incluso antes de llegar, para que así forme parte de su presupuesto.

José Félix Lara / 2001

