Nueva licencia: EEUU autoriza suministro de diluyentes a Venezuela

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este martes una nueva licencia general que permite la exportación de diluyentes estadounidenses hacia territorio venezolano, de acuerdo con la información suministrada por un funcionario del gobierno a la agencia Reuters.

De acuerdo con el documento oficial, estos componentes "son esenciales para que Venezuela pueda procesar su crudo extrapesado de la Faja del Orinoco y convertirlo en mezclas comerciales que puedan ser exportadas a los mercados internacionales". Sin este tipo de combustible, la densidad del petróleo extraído dificulta su transporte y posterior venta en el extranjero.

Marco regulatorio y sanciones

La resolución, de ser confirmada oficialmente, podría significar la segunda licencia de carácter general que emite EEUU con el objetivo de modificar las restricciones vigentes sobre la actividad económica venezolana.

La autorización emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite que proveedores de los Estados Unidos reinicien el suministro de estos químicos.

¿Cuál es el objetivo de esta nueva licencia?

El objetivo técnico es transformar el crudo de grado pesado en variedades exportables que cumplan con los estándares de los refinadores globales, una acción que se suma a los esfuerzos previos por flexibilizar el régimen de sanciones que afecta directamente a la comercialización de crudo.

El Departamento del Tesoro mantiene el monitoreo sobre estas transacciones, asegurando que el flujo de diluyentes se destine exclusivamente a la producción y procesamiento de las mezclas petroleras mencionadas en la orden oficial.

