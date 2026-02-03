Abren inscripciones para el bachillerato productivo del Inces: fechas y los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha activado el proceso de inscripciones para su programa de Bachillerato Productivo 2026.

Esta modalidad es ideal para quienes desean culminar sus estudios de educación media mientras adquieren herramientas para el mundo laboral, con horarios que se adaptan a tus necesidades.

Estas son las fechas parque puedes ingresar en cualquier sede a nivel nacional:

Nuevos Ingresos: Del 18 de febrero al 07 de marzo de 2026.

Prosecución de Estudios: Del 02 al 07 de marzo de 2026.

Requisitos

Para formar parte de esta cohorte, debes cumplir con el siguiente perfil y recaudos:

Tener 15 años o más. Haber estado fuera del sistema educativo regular por al menos un año. Documentación (Original y Copia): Cédula de Identidad y Partida de Nacimiento.

Constancia de aprobación de 6to grado.

Notas certificadas de los años aprobados.

A diferencia del bachillerato tradicional, el Inces ofrece una formación integral y flexible:

Puedes elegir entre turnos diurnos, nocturnos o de fines de semana .

No solo sales con el título de bachiller, sino con formación técnica en oficios productivos.

El programa incluye idiomas y proyectos de participación comunitaria.

El tiempo de estudio se ajusta según el último año de escolaridad que tengas aprobado.

¿Cómo iniciar el registro?

El proceso es mixto (digital y presencial):

Ingresa al enlace de Bachillerato Productivo en las redes oficiales del Inces Completa el registro digital. Dirígete a la sede más cercana a tu domicilio para la entrega de la carpeta con los documentos físicos.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube