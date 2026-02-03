Gobierno de EEUU ofrece $2.600 a inmigrantes bajo estas condiciones

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), implementó un programa de incentivos económicos que otorga hasta $2 600 a inmigrantes indocumentados que gestionen su salida voluntaria del país.

Los interesados deben completar su registro mediante la aplicación móvil CBP Home, una herramienta digital que centraliza el proceso y elimina la necesidad de trámites presenciales exhaustivos.

Esta medida busca optimizar los recursos federales al reducir los costos operativos de las deportaciones forzosas y permitir un flujo migratorio más ordenado y documentado bajo la supervisión de las autoridades estadounidenses.

Respaldo oficial

La iniciativa ofrece un respaldo financiero importante para que los extranjeros sin estatus legal puedan establecerse en sus países de origen o costear los gastos inmediatos de su traslado según informa El Cronista.

Además de la ayuda monetaria, el sistema garantiza una salida estructurada que evita las complicaciones legales de una expulsión obligatoria, aunque la administración aclara que este registro no garantiza beneficios migratorios futuros ni elimina las restricciones de reingreso.

Al participar, el Gobierno federal logra disminuir la saturación administrativa en los centros de detención, mientras que los beneficiarios obtienen un capital semilla que facilita su reinserción económica fuera de las fronteras estadounidenses.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube