¡Alerta en casa! Retiran en EEUU miles de multivitamínicos por riesgo mortal para niños

Una nueva alerta de seguridad pone en la mira a la industria de los suplementos dietéticos. La empresa Mindbodygreen dio inicio al retiro masivo de casi 150,000 envases de su producto estrella, Ultimate Multivitamin+, debido a un fallo crítico en su empaque que podría poner en riesgo la vida de los niños.

Aquí te explicamos cómo identificar si tienes este producto en casa y qué pasos debes seguir para proteger a tu familia.

La razón del retiro: Riesgo de intoxicación por hierro

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió la orden de retiro el pasado 29 de enero de 2026. El problema no radica en la calidad de las vitaminas, sino en su tapa.

Incumplimiento federal: El envase no cumple con la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos .

El peligro del hierro: Este suplemento contiene niveles de hierro que, según la ley, requieren un cierre de seguridad para niños. El hierro es una de las causas principales de muerte por intoxicación en menores de seis años en EE. UU., pudiendo causar daño hepático, dolor abdominal severo o incluso el fallecimiento.

Estado de la alerta: Afortunadamente, no se han reportado incidentes hasta el momento; la medida es estrictamente preventiva.

¿Cómo saber si tu producto está afectado?

El retiro afecta a las unidades vendidas entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025. Revisa tu envase buscando las siguientes características:

Característica Detalle del Producto Afectado Nombre Ultimate Multivitamin+ Presentación Botella de vidrio ámbar (8 oz) con tapa negra (60 cápsulas). Códigos UPC 850027975177 y 850027975429 Dónde se vendió Exclusivamente en el sitio web de Mindbodygreen.

¿Qué debes hacer si tienes este suplemento?

Si confirmas que tu frasco es parte del retiro, no es necesario que tires el contenido, pero debes actuar de inmediato:

Aislar el producto: Guarda el frasco en un lugar alto, bajo llave o totalmente fuera del alcance y vista de los niños. Solicitar el reemplazo: Mindbodygreen está enviando gratis una nueva tapa con sistema de seguridad "push-and-turn" (presionar y girar). Contacto: Envía un correo electrónico a [email protected] para gestionar tu nuevo tapón de seguridad.

Nota importante: Emma Engler, gerente de Asuntos Científicos de la empresa, aclaró que la fórmula sigue siendo segura para adultos. El problema es exclusivamente el acceso accidental de menores al frasco.

