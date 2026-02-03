Desfile del Dragón Dorado 2026 en Los Ángeles: guía para celebrar gratis el Año Nuevo Lunar

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), es una metrópolis que se define por su diversidad. Es una ciudad donde las culturas se entrelazan en cada esquina y por sus vibrantes barrios históricos.

Precisamente, uno de los hilos más antiguos y coloridos de este tapiz es la comunidad asiática, que este año invita a todos los residentes, sin importar su origen, a celebrar la llegada del Año del Caballo de Fuego.

El evento central de esta festividad es el 127.º Desfile Anual del Dragón Dorado en Chinatown.

Esta celebración en LA cuenta con más de un siglo de tradición. El espectáculo es mucho más que un desfile, es un símbolo de resiliencia y alegría que une a las familias de toda la ciudad en un ambiente seguro y festivo.

¿Qué esperar del desfile?

El recorrido por North Broadway y Central Plaza se transforma en un río de color rojo y dorado.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Danzas ancestrales: los impresionantes bailes de leones y dragones que, según la tradición, atraen la buena suerte.

los impresionantes bailes de leones y dragones que, según la tradición, atraen la buena suerte. Música en vivo: bandas de música, percusionistas y grupos culturales que representan la riqueza de diversas naciones asiáticas.

bandas de música, percusionistas y grupos culturales que representan la riqueza de diversas naciones asiáticas. Gastronomía callejera: una oportunidad perfecta para probar delicias como dumplings, brochetas y postres tradicionales en los puestos del festival.

Este evento es totalmente gratuito para el público que desee verlo desde las aceras, lo que lo convierte en un plan ideal y accesible para las familias hispanas que buscan disfrutar de la cultura de la ciudad sin gastar de más.

Información de servicio

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2026.

sábado, 21 de febrero de 2026. Horario: de 1:00 PM a 4:00 PM (Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar).

de 1:00 PM a 4:00 PM (Se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar). Ubicación: Chinatown Central Plaza y North Broadway, Los Ángeles, CA.

Chinatown Central Plaza y North Broadway, Los Ángeles, CA. Entradas: el acceso general es libre. Sin embargo, si prefieres comodidad, se venden boletos para asientos en tribuna (grandstands) a través del sitio oficial de la Cámara de Comercio China de Los Ángeles.

A tener en cuenta:

Chinatown suele colapsar durante el desfile. Se recomienda el uso del Metro (Línea A / Azul) bajando en la estación Chinatown Station. Es la forma más barata y rápida de llegar sin lidiar con el tráfico o el costo del parking (que puede subir a $20-$40 ese día).

