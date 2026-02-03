Adolescentes dispuestos a sacrificar su vida normal para vigilar a ICE: conozca la historia de Sam y Ben

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Minneapolis se convierte en el epicentro de una vigilancia civil sin precedentes ante el incremento de la presencia federal en sus calles. Diversos grupos comunitarios organizan redes de alerta para monitorear los movimientos de las patrullas y garantizar el respeto a los derechos humanos. En este entorno de alta fricción, el papel de los observadores voluntarios adquiere una relevancia fundamental para el registro de los operativos diarios.

La misión de Sam y Ben en Minneapolis consiste en patrullar la ciudad para filmar arrestos y alertar a los vecinos sobre la ubicación de agentes. Sam, de 16 años, y Ben, de 17, utilizan sus teléfonos y cámaras GoPro para registrar cada detalle de la denominada Operación Metro Surge. Los hermanos Luhmann abandonan su rutina escolar y sus actividades de pesca para dedicarse de tiempo completo a esta labor de monitoreo.

¿Cuáles son los motivos para vigilar a ICE en las calles?

Los jóvenes basan su compromiso en una profunda convicción ética y en la necesidad de documentar lo que ellos califican como brutalidad innecesaria. Afirman que los agentes utilizan tácticas violentas contra los detenidos y señalan la existencia de un presunto perfilamiento racial en las capturas. Su fe cristiana los impulsa a buscar los lugares de mayor necesidad para proteger a la comunidad inmigrante de posibles abusos de poder.

Según, la red de voluntarios COPAL ya cuenta con 5.000 civiles capacitados para estas tareas de supervisión. El interés de la ciudadanía por participar en estas guardias se triplicó tras la trágica muerte de la activista local Renee Good este año. A pesar de los riesgos, los hermanos consideran que su trabajo funciona como un mecanismo de defensa vital para prevenir detenciones injustas en los barrios.

¿Qué riesgos implica para Sam y Ben en Minneapolis?

Los adolescentes enfrentan temperaturas gélidas y la exposición constante a irritantes químicos durante los enfrentamientos entre manifestantes y oficiales federales. Sus padres, Audrey y Andrew, admiten que sienten terror por la seguridad de sus hijos, pero validan su labor como una enseñanza invaluable. Consideran que esta actividad representa una "pasantía" sobre derechos humanos que ningún libro de texto puede igualar en la formación de los jóvenes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reporta un incremento del 1.300% en las agresiones contra sus agentes en el área. La administración critica la presencia de estos observadores y alega que su actividad dificulta el cumplimiento de la ley y pone en peligro a los oficiales. Sin embargo, los hermanos mantienen su postura de que la documentación pública resulta esencial para que el país conozca la realidad de los operativos.

¿Cómo afecta este activismo a la vida personal de los hermanos?

Sam utilizó sus ahorros de un año de trabajo para comprar el equipo de filmación que hoy emplea en las calles de Minnesota. Ben posterga sus solicitudes de ingreso a la universidad para dedicar sus mañanas y tardes al rastreo de matrículas de vehículos sospechosos. Ambos coinciden en que el sacrificio de su "vida normal" vale la pena si logran defender lo que consideran correcto ante la injusticia.

"Es necesario que la gente haga un pequeño sacrificio para salir a documentar y defender lo que es correcto", declaró Sam Luhmann. La familia recibe apoyo de su comunidad religiosa para cubrir gastos de gasolina y alimentación mientras dure La Misión de Sam y Ben en Minneapolis. Este caso refleja cómo la juventud estadounidense toma un rol protagónico en el debate migratorio actual a través del uso de la tecnología.

