Delcy Rodríguez se reúne con la encargada de Negocios de EEUU en Miraflores

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes una reunión en horas de la tarde con la encargada de Negocios de los EEUU para Venezuela, Laura Dogu, en el Palacio de Miraflores.

"Este encuentro en el Palacio de Miraflores, se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica", declaró Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información.

A pesar de la reunión sostenida entre Rodríguez y Dogu, hasta el momento no se han emitido detalles específicos sobre los temas tratados en el despacho oficial.

Llegada de Dogu y la comitiva estadounidense

Dogu aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el pasado sábado. La funcionaria llegó acompañada por una comitiva estadounidense bajo un despliegue de seguridad.

"Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar", señaló Dogu a través de la cuenta en X de la Embajada de EEUU en Venezuela.

Aunque la diplomática no ofreció declaraciones a los medios de comunicación en la terminal aérea, reporteros en el sitio registraron su llegada. Una caravana de vehículos oficiales escoltó a la delegación para dar inicio a la agenda de trabajo.

Las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington se rompieron en 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump. En aquel periodo, James Story era el embajador estadounidense en Venezuela.

