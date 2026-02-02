Suscríbete a nuestros canales

¿Sabías que dormir puede alargar tu vida? Sí, como lees, dormir bien es fundamental para alargar la vida y mejorar la longevidad. La razón, el descanso actúa como un reparador celular que puede retrasar los efectos del envejecimiento hasta 10 años, refiere la Inteligencia Artificial.

Según “investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) vincularon la falta de sueño con una menor esperanza de vida, mientras que dormir lo suficiente podría contribuir a vivir más tiempo y aumentar la longevidad, reseña Science Alert”, publica El Universo.

¿Cómo influye dormir bien en la esperanza de vida?

La falta de sueño se relaciona con problemas de salud, como diabetes, hipertensión, e incluso puede afectar la memoria y concentración, hasta favorecer la ansiedad. Mientras que diferentes estudios realizados a nivel mundial concluyen que gozar de un descanso de calidad fortalece el sistema inmunológico, mejora la concentración, mantiene el estrés a raya, favorece la salud cardiovascular e incrementa la energía del cuerpo.

En tal sentido, dormir es altamente beneficioso porque ayuda a prevenir enfermedades, cuida la salud y alarga la esperanza de vida a 5 años más.

¿Qué dice la ciencia?

No solo se trata de dormir, sino de mejorar la calidad de sueño y tener un descanso reparador. Para ello, es necesario mantener patrones de sueño similares, los cuales según los expertos consisten en acostarse y levantarse siempre a la misma hora con el objeto de que el cuerpo se acostumbre de forma natural a esos horarios. También se recomienda evitar largas siestas, reducir el uso de dispositivos móviles antes de dormir, evitar comer en exceso y el consumo de cafeína.

Además, es clave crear un ambiente propicio en la habitación para ayudar a conciliar el sueño, incluso, darse una ducha tibia antes de ir a la cama resulta beneficioso.

En tal sentido, si deseas alargar tu esperanza de vida, sigue los consejos que investigadores del Colegio Estadounidense de Cardiología han ofrecido y lo comparte La Razón:

- Dormir entre siete y ocho horas cada noche.

- Lograr un sueño reparador e ininterrumpido la mayoría de las noches.

- No despertarse frecuentemente ni tener problemas para conciliar el sueño más de dos veces por semana.

- Sentirse bien descansado al despertar al menos cinco días a la semana.

- No depender de medicamentos para dormir.

