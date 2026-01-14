Dormir bien favorece la salud de la piel: estos son los beneficios de un buen descanso

Suscríbete a nuestros canales

Dormir bien es crucial para la salud física y mental, pues permite que el cuerpo y el cerebro se recuperen, mejora el estado de ánimo, la memoria y la concentración; y, además, fortalece el sistema nervioso.

No obstante, los beneficios de dormir bien no solo se traducen en que la persona se sienta descansada todos los días y que los procesos internos se realicen adecuadamente, sino que también se le da la oportunidad al cuerpo de enfocarse en regenerar y reparar las células, aumentar el flujo sanguíneo, estimular la producción de colágeno, y activar la eliminación de toxinas, resultando en una piel más luminosa, hidratada, tersa y con menos ojeras y signos de envejecimiento, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué dormir bien es importante para la piel?

Según los expertos, el sueño permite que el cuerpo se repare y regenere. “Durante las horas de descanso, se llevan a cabo varios procesos biológicos que son cruciales para mantener la piel sana y radiante. Uno de los principales beneficios del sueño es la producción de colágeno, una proteína esencial para la elasticidad y firmeza de la piel”.

Mientras que, si la persona no duerme las horas suficientes, tiene consecuencias visibles en la piel como, ojeras y bolsas, tez apagada, y aumento de problemas cutáneos.

En conclusión, un buen descanso es crucial para la salud de la piel y sus beneficios son numerosos.

Beneficios

Si logras dormir bien y tener un buen descanso la mayor parte del tiempo, tu piel te lo agradecerá, porque esta acción que parece tan inofensiva tiene efectos visibles de importancia en el órgano más grande del cuerpo.

Entre los beneficios la web Alaena señala: promueve una mejor regeneración celular, reduce la inflamación, reduce el estrés, produce colágeno y mejora la hidratación.

Las arrugas serán menos visibles, se recupera la luminosidad, mejora la circulación sanguínea y oxigenación, y hasta se desvanecen las ojeras.

Durante el sueño se eliminan las toxinas del cuerpo, ayudando a conseguir un cutis más limpio y con menos impurezas; también mejora la firmeza y la elasticidad.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube