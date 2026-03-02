Guía rápida para preparar una torta fría de chocolate en casa y con ingredientes económicos

Suscríbete a nuestros canales

El chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.

Por lo tanto, la torta fría de chocolate a base de ponqué es una de las mejores opciones para quienes desean deleitarse con un sabor fresco, pero extremadamente dulce al mismo tiempo, gracias a la combinación de ingredientes que tiene el referido postre.

Receta para preparar torta fría de chocolate

Ingredientes

5 huevos.

3 cucharadas de miel.

200 ml de leche de almendras.

500 g de harina de avena.

1 cucharadita de polvo para hornear.

250 de margarina.

100 ml de agua.

450 g de cacao en polvo.

1 taza de azúcar.

Preparación

1-En un recipiente mezcla los huevos, harina y margarina hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la miel y la leche a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

3-Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.

5-Retira la torta del horno y déjala reposar 30 minutos.

6-En una olla mezcla cacao en polvo, azúcar y agua a fuego lento por 10 minutos.

7-Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar mínimo 30 minutos.

8-Pica la torta a la mitad y rellánala con el chocolate.

9-Cubre la torta con el chocolate y llévala a la nevera por dos horas.

10-Retira la torta de la nevera.

En definitiva, la torta fría de chocolate es un excelente postre para compartir con familiares y amigos, puesto que con pocos ingredientes obtienes buenos resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube