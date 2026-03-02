Mantén la piel sana e hidratada con esta planta rica en vitaminas: así debes aplicar la mascarilla

Suscríbete a nuestros canales

La piel está expuesta a múltiples factores que pueden dañarla, tal es el caso del exceso de rayos solares y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas, tal es el caso de la irritación o debilidad de sus capas.

En ese sentido, los cambios hormonales, la mala alimentación y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas son factores que dañan la piel, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Por lo tanto, el gel de aloe vera en combinación con el aceite de almendras, ambos productos contienen propiedades vitamínicas que nutren la piel.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla natural en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Además, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 10 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

