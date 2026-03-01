Lo que nunca te contaron sobre la psoriasis: descubre cómo puede afectar tu día a día esta enfermedad de la piel tan común

Suscríbete a nuestros canales

La salud dermatológica es, en muchas ocasiones, el reflejo del equilibrio interno de nuestro cuerpo. Sin embargo, existen condiciones que van más allá de una simple irritación pasajera, convirtiéndose en compañeros de vida que requieren atención constante y comprensión.

Entre estas patologías, la psoriasis destaca no solo por su visibilidad, sino por el impacto emocional y físico que genera en quienes la padecen. Aunque para muchos sigue siendo una enfermedad desconocida o malinterpretada, la ciencia ha avanzado lo suficiente para ofrecer claridad sobre su origen y las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Foto: Freepik

Sistema de defensa a marchas forzadas

La psoriasis no es un simple problema estético ni una enfermedad contagiosa; se trata de un trastorno inmunológico crónico. En términos sencillos, el cuerpo se confunde y ataca a sus propias células sanas.

Normalmente, las células de nuestra piel tardan aproximadamente un mes en renovarse, pero en una persona con psoriasis, este proceso se acelera drásticamente, ocurriendo en apenas unos pocos días. Al no tener tiempo de desprenderse, estas células se acumulan en la superficie, formando parches gruesos, rojizos y con escamas que suelen causar picazón o dolor.

Aunque no existe una cura definitiva, la medicina actual permite que muchos pacientes logren periodos de remisión, donde los síntomas desaparecen casi por completo. La aparición de los brotes suele estar ligada a factores genéticos, pero también a "disparadores" externos que varían en cada individuo. Entre los más comunes se encuentran:

El estrés emocional intenso.

Climas extremadamente fríos y secos.

El consumo de tabaco o alcohol.

Ciertas infecciones o lesiones cutáneas.

Existen distintas variantes de esta condición. La más habitual es la psoriasis de placas, que se reconoce por relieves rojizos en codos, rodillas y cuero cabelludo. Otras formas incluyen la gutata, común en jóvenes y que se manifiesta como pequeñas gotas; la inversa, que aparece en zonas de pliegues como axilas; y la pustular, que presenta pequeñas ampollas blancas.

Es fundamental acudir al dermatólogo ante las primeras señales, ya que un diagnóstico temprano permite personalizar el tratamiento y evitar que las molestias interfieran con el bienestar diario.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube