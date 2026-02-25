El secreto del rubio impecable: ¿por qué el brillo y el matiz son los nuevos protagonistas de la moda capilar?

Suscríbete a nuestros canales

El cuidado del cabello se ha transformado en una ciencia donde la salud de la fibra importa tanto como el color elegido. En la actualidad, lucir una melena clara no es solo cuestión de estética, sino de reflejar un bienestar integral a través de la luminosidad y la suavidad.

Los expertos en imagen señalan que la tendencia ha dejado de lado los colores artificiales para centrarse en acabados que parezcan naturales y, sobre todo, que mantengan una vitalidad envidiable desde la raíz hasta las puntas.

Error principal que arruina el color

Para lograr un rubio de alto impacto en 2026, la clave no reside en alcanzar el tono más blanco posible, sino en la personalización. Según María Roberts, experta en coloración, los tonos que están marcando la pauta son los "vainilla" y "mantequilla", los cuales aportan una calidez suave que favorece a casi cualquier tipo de piel.

Estos colores buscan iluminar el rostro de manera delicada, alejándose de los grises intensos o cenizas muy marcados que dominaron temporadas anteriores.

Sin embargo, el mayor obstáculo para mantener una melena radiante es el descuido del matiz. Muchos usuarios cometen el error de no acudir al salón con la frecuencia necesaria para refrescar el brillo. El uso de matizadores no solo sirve para corregir reflejos amarillentos indeseados, sino que actúa como un sellador de la cutícula, permitiendo que el pelo refleje la luz como si fuera un espejo. Sin este proceso, el cabello rubio tiende a verse opaco, poroso y con un aspecto poco saludable.

Por otro lado, Alberto Jesús Arévalo, especialista en el área, subraya que un color bonito siempre nace de una base fuerte. Para evitar que el tinte se oxide o se deteriore, se recomienda limitar los lavados a dos o tres veces por semana y utilizar siempre protectores contra el calor y el sol.

La hidratación profunda con mascarillas nutritivas y el uso de productos que refuercen la queratina natural son pasos obligatorios para quienes buscan un estilo sofisticado.

