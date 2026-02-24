El vigor al máximo a los 60 años: Boris Izaguirre nos revela su fórmula nutricional para la longevidad

Suscríbete a nuestros canales

El paso del tiempo es una realidad que muchos intentan evadir, pero para figuras del entretenimiento como Boris Izaguirre, los 60 años representan una etapa de plenitud física y mental. Mantenerse vigente en la televisión y la literatura exige un nivel de vitalidad que no es producto del azar, sino de una estructura diaria bien definida.

El bienestar, entendido hoy como un equilibrio entre lo que se ingiere y cómo se vive, encuentra en el presentador un ejemplo de constancia y sencillez, demostrando que la clave para envejecer con elegancia reside, en gran medida, en las decisiones que tomamos frente al plato cada mañana.

Desayuno equilibrado y funcional

Para Izaguirre, la primera comida del día no es un trámite, sino un ritual diseñado para nutrir el organismo sin sobrecargarlo. Su esquema nutricional se aleja de los excesos y apuesta por ingredientes naturales que ofrecen beneficios específicos para la salud cardiovascular y digestiva.

La base de su energía proviene de los copos de avena, un cereal de absorción lenta que evita los picos de azúcar y mantiene la saciedad. Este se acompaña con yogur, una fuente esencial de probióticos para la salud intestinal, y una pieza de fruta fresca, que aporta las vitaminas y la fibra necesarias para iniciar la jornada con ligereza.

En el apartado de las grasas saludables y proteínas, el escritor opta por una combinación potente: pan de centeno —más denso y nutritivo que el trigo convencional— servido con aguacate y boquerones. Esta mezcla no solo es rica en Omega-3, fundamental para proteger el corazón y el cerebro, sino que aporta un perfil de sabor sofisticado y diferente.

Para finalizar, su hidratación y enfoque mental se apoyan en el café americano con un toque de leche, una opción clásica que provee la cafeína justa para activar el metabolismo sin perder el equilibrio. En conjunto, la dieta de Boris refleja una madurez consciente, donde el placer de comer se une a la responsabilidad de cuidar el cuerpo en una de sus mejores décadas.

