Entérate cómo lograr un esponjoso bizcocho: con solo tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

¿A quién no le provoca un bizcocho para desayunar o merendar? Esta es una preparación casera que se puede llegar a comparar con el pan, porque no puede faltar en la mesa. Éste es ideal para las meriendas, pero hay quienes incluso pueden comer un buen pedazo con una taza de café en el desayuno.

Los bizcochos son una de esas preparaciones que se pueden comer cualquier día y a cualquier hora, pues, aunque es dulce, no es empalagoso. Además, su elaboración es sencilla y no requiere de grandes cantidades de ingredientes. En estas líneas te compartimos una receta de Cocina casera y fácil, que te encantará.

¿Cuáles son los ingredientes que se necesitan para hacer un bizcocho?

- Harina de repostería (120 g)

- Azúcar (120 g)

- Huevos (4)

Preparación

1. Separar las yemas de las claras de los huevos. Colocar las yemas en un bol pequeño y las claras en otro más grande.

2. Añadir 60 gramos de azúcar a las yemas y batir bien con una batidora de varillas eléctrica. Pasados dos minutos, obtendrás una especie de crema blanquecina.

3. Montar las claras del huevo a casi a punto de nieve. Batir con la batidora de varillas eléctrica y cuando comience a tomar algo de consistencia, añadir los otros 60 gramos de azúcar. Seguir batiendo hasta que se monte al punto de nieve por completo.

4. Poner las yemas en el bol donde tienes las claras y con una cuchara, mezclar haciendo movimientos envolventes, hasta tener una masa homogénea.

5. Añadir la harina previamente tamizada con un colador. mezclar haciendo movimientos envolventes, hasta que no haya ninguna mota de harina.

6. Forrar el fondo de un molde desmontable con papel vegetal, o papel de horno.

7. Verter la mezcla del bizcocho en el molde, y hornear entre 30 y 45 minutos a 180ºC.

8. Introducir un palillo y cuando salga seco, sacar el bizcocho del horno y dejar que se enfríe 10 minutos, desmoldar y colocar en una rejilla hasta que se enfríe por completo.

9. Si lo deseas, puedes espolvorear azúcar glass para decorar, o cubrir con arequipe o la mermelada de fruta de tu preferencia, o incluso, optar por algo que le aporte más sabor a tu preparación.

Freepik

Truco casero

- Para elaborar este bizcocho se sustituye la levadura por el aire que se introduce al montar los huevos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube