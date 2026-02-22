¿Cómo sentirte mejor de la cabecita?: Recomendaciones para cuidar tu salud mental

Suscríbete a nuestros canales

En la actualidad, mucho se habla de la salud mental y esto se debe en parte al aumento de trastornos como ansiedad y depresión, potenciado según refiere la Inteligencia Artificial por la pandemia de Covid-19, las presiones sociales, económicas y la necesidad de reducir el estigma social.

En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la necesidad urgente de actuar en relación al tema, pues “a escala mundial, más de mil millones de personas tienen una afección de salud mental”.

¿Por qué es importante cuidar la salud mental?

Cuidar la salud mental es de vital importancia ya que es un estado de bienestar que permite que la persona se sienta a gusto consigo misma y con los demás, además, de hacerle frente a los momentos de estrés de la vida. Incluso, permite desarrollar habilidades para adecuarse a diferentes situaciones y contribuir a mejorar su entorno.

En otras palabras, cuidar tu salud mental favorece un adecuado desarrollo de las actividades que desarrollas en todas las áreas de la vida (social, familiar, pareja, laboral, estudiantil, entre otras), “favorece tu forma de afrontar las tensiones propias de la vida, el reconocimiento y ejecución de tus capacidades y contar con un estado de bienestar”, refiere el blog de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

¿Cómo hacer que tu cabecita se sienta bien?

Expertos señalan que muchas son las actividades que se pueden realizar para lograr un estado de bienestar pleno, entre ellos, dormir lo suficiente y realizar alguna actividad física.

Es decir, el autocuidado es esencial, y para ello dedicar tiempo a hacer cosas que ayuden a vivir bien y a mejorar la salud física y mental es prioritario. Para lograrlo se recomienda poner en práctica estas actividades:

- Encuentra una actividad física que te guste y realízala mínimo tres veces por semana. El ejercicio con regularidad ayuda a mejorar el estado de ánimo y la salud.

- Medita o has yoga, esto ayuda a mantener la calma.

- Mantén relaciones sociales con familiares y amigos.

- No abuses del uso de los videojuegos.

- Dibuja o escribe para expresar lo que sientes.

- Limpia y ordena tus espacios.

- Aprende a cocinar tu comida favorita o un platillo que sea de tu interés.

- Lee un buen libro.

- Escucha música y hasta baila si te provoca.

- Juega con los niños o las mascotas de la casa.

