Beneficios para la salud mental de “estar enamorado”: conoce el punto de vista de la psicología y la psiquiatría

La búsqueda del bienestar emocional ha sido, durante siglos, uno de los pilares fundamentales de la experiencia humana. Aunque solemos asociar la salud mental exclusivamente con el ejercicio, la meditación o la terapia, existe un fenómeno biológico y social que actúa como un catalizador natural de la estabilidad psicológica: el vínculo afectivo profundo.

Investigaciones recientes sugieren que estar enamorado no es solo un estado emocional pasajero, sino una configuración neurológica que fortalece la resiliencia y el equilibrio mental.

Foto: Freepik

Cómo el romance transforma el cerebro

Estar enamorado funciona como un bálsamo para el sistema nervioso. Desde la psiquiatría, se observa que este estado activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando un cóctel de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina.

Según el Dr. Enrique Rojas, psiquiatra de renombre, el amor actúa como un "protector ante la adversidad", ya que la ilusión y el proyecto compartido reducen los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés.

Un estudio de la Universidad de Harvard, uno de los más largos de la historia sobre la felicidad, concluyó que las relaciones sólidas y el sentirse amado son los predictores más fiables de una vida saludable y longeva.

Los participantes que mantenían vínculos afectivos estables mostraron un deterioro cognitivo mucho más lento y una mayor resistencia a cuadros depresivos.

Desde el punto de vista psicológico, el enamoramiento aporta beneficios específicos:

Reducción de la ansiedad: la sensación de seguridad que brinda el apoyo de una pareja ayuda a regular las respuestas de miedo en la amígdala cerebral.

Aumento de la autoestima: el reconocimiento y la validación externa fortalecen el autoconcepto del individuo.

Sentido de propósito: la psicología positiva señala que el amor fomenta la creación de metas comunes, lo cual es vital para prevenir crisis existenciales.

Sin embargo, los expertos advierten que estos beneficios se presentan en el "amor sano". La Dra. Helen Fisher, antropóloga y experta en la biología del amor, sostiene que mientras el amor correspondido eleva el ánimo, el cerebro lo procesa como una motivación vital poderosa. "El amor es un impulso, una necesidad fisiológica que nos ayuda a enfocarnos y a sentirnos vitales", afirma en sus estudios.

